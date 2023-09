Le potager de Sertomont ouvre ses portes ce samedi 23 septembre

Depuis 2019, les chantiers s’enchaînent afin de restaurer les nombreux murs en pierres sèches et escaliers qui se trouvent sur le site. Ces murs, c’est ce qu’il reste des terrasses potagères construites aux XIX et XX siècles. Afin d’accueillir les jardiniers dans les meilleures conditions possibles, une serre, une cabane à outils et des récupérateurs d’eau de pluies ont été installés grâce notamment à la Commune et la Fondation roi Baudouin. Les futurs jardiniers pourront également disposer de grands bacs de culture.

Ce samedi, le potager de Sertomont ouvrira ses portes à tous ceux et toutes celles qui sont intéressés à rejoindre la dynamique ou ceux qui veulent passer un moment sympathique autour de la thématique de la nature. De nombreuses activités sont prévues de 10 à 16 h, comme une promenade dans le potager collectif, des discussions avec les jardiniers, la découverte de différents stands avec le Parc naturel des deux Ourthes, les Sètches Pires, la Grainothèque, des producteurs locaux et apiculteurs, l’école des Lys et les 3x20. Sans oublier des balades sur les plantes sauvages comestibles, des ateliers croquis sur la nature, des exposés sur les murs en pierres sèches.