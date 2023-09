Inondations de 2021: Houffalize rend la pareille à Dolhain-Limbourg

Dolhain a aidé Houffalize en 1945

Tout le monde se souvient des terribles inondations qui ont frappé la Belgique en juillet 2021. Près de 10 000 hectares s’étaient retrouvés sous eau en région wallonne avec, parmi les nombreux dégâts recensés, 45 000 logements touchés.

Parmi les nombreux endroits impactés, Dolhain-Limbourg qui surplombe la Vesdre. Tous ses habitants se souviennent encore de l’horreur vécue il y a deux ans, le 14 juillet.

Samedi, les sinistrés étaient invités par la Ville de Houffalize et par l’ALE Titres-Services à venir passer une journée récréative au sein du site de Houtopia. "L’idée vient avant tout de Bénédicte Moise qui avait envie de recevoir les personnes qui avaient été impactées par les inondations, explique Catherine Fetten, présidente de l’ALE Titres-Services et du CPAS. Ensuite, Francis Léonard s’est souvenu que Dolhain-Limbourg avait soutenu Houffalize quand elle en avait besoin, c’est donc naturellement que nous nous sommes tournés vers elle." Francis Léonard, du Conseil d’Administration de l’ALE, acquiesce et raconte: "Quelques dames de l’ALE sont allées donner un coup de main dans la Vallée de la Vesdre à l’époque. Elles en sont revenues bouleversées et se sont demandé comment aider davantage ces pauvres gens. C’est alors que je me suis rappelé de Dolhain-Limbourg, qui est l’une des huit villes à être venue en aide à Houffalize en janvier 1945."

Dolhain avait en effet apporté son aide à Houffalize, reconnue comme ville martyre car rasée à 99% durant la guerre. "Après les bombardements, il est vrai que Dolhain a apporté une aide précieuse en termes de logistique, explique le bourgmestre Marc Caprasse, qui s’est directement adressé aux enfants lors de son discours. On parle ici de couvertures, d’habits chauds, de combustibles et de nourriture. Cette journée, c’était l’occasion rêvée de lui rendre l’appareil et d’affirmer toute la reconnaissance de notre commune. Derrière cette initiative, il y a une relation humaine qui, je l’espère, pourra se développer. L’entraide, c’est l’essence même de la vie en société. Nous restons des êtres humains et malgré toutes nos différences, lorsque l’on se retrouve face au mur, la solidarité prend le dessus."

Toute la journée, les sinistrés des inondations ont pu participer à différentes activités à Houtopia et dans la ville. Une journée entière loin des travaux et d’un quotidien encore un peu lourd à vivre.