Engreux: Philippe Labranche, instituteur, n’est plus

Un instituteur respecté et reconnu

C’est le 1er septembre 1961 que Philippe Labranche succède à son père, Albert Labranche, à la tête de l’école d’Engreux. Après ses études à Saint-Servais à Liège, l’instituteur a enseigné aux six classes en même temps jusqu’à l’âge de 55 ans. "C’était assez costaud, explique son fils, Marc Labranche. Il passait d’une classe à l’autre tout le temps, c’était comme ça dans le temps. Si l’on prend les années de métier de mon père et de mon grand-père, à eux deux, ils ont enseigné quelques décennies. D’ailleurs, si j’avais choisi d’emprunter le même chemin, nous aurions fêté le centenaire." Philippe Labranche a toujours été très apprécié de ses élèves, des plus récents aux plus anciens "de qui nous recevons beaucoup de messages de sympathie, reprend son fils. C’était quelqu’un qui était très exigeant, qui avait beaucoup de rigueur et qui était très professionnel. Il avait beau avoir une éducation plutôt stricte, beaucoup le remercient encore aujourd’hui."

Au fil des ans, Philippe Labranche s’est taillé une belle réputation, celle d’un instituteur respecté et reconnu. Il a d’ailleurs terminé sa carrière comme directeur de l’école de Mabompré, à l’époque où les écoles des anciennes communes commençaient à être rassemblées.

Amateur de foot, de théâtre et de pêche

Père de quatre enfants, Philippe Labranche était un grand amateur de football, notamment du RFC Liège où il se rendait tous les quinze jours, à Rocourt. L’instituteur était également passionné de théâtre. "Mon grand-père avait créé le Cercle Dramatique d’Engreux, une troupe de théâtre qui est tombée à l’eau, dit encore Marc Labranche. Mon père l’avait ensuite relancée avec quelques amis comme Alphonse, Ginette et son époux ou encore Jean-Claude. Si la troupe n’existe plus aujourd’hui, elle aura tenu la route pendant plus de 20 ans, beaucoup s’en souviennent encore aujourd’hui." Mais la passion de Philippe Labranche ne s’arrêtait pas là puisqu’il était également très attaché à son village natal. "Grand pêcheur de l’Ourthe, il adorait tout ce qui touchait à Engreux, dit encore son fils. Il collectionnait les cartes postales et les vieilles photographies d’Engreux, de quoi garder de beaux souvenirs."

Des souvenirs de sa jeunesse notamment, dont celui qui concerne des soldats américains. Un jour, ceux -ci croisent Philippe Labranche dans le village et lui lancent une orange. Croyant qu’il s’agissait d’une balle, la reprise de volée est parfaite. Les soldats ont éclaté de rire, le jeune Philippe de l’époque n’ayant jamais vu une orange de sa vie. Tant d’anecdotes donc beaucoup parlent encore.