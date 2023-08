Le Guide Communal d’Urbanisme d’Houffalize est-il dépassé ?

N’est-il pas temps d’abroger le Guide Communal d’Urbanisme à Houffalize ?, se demande-t-il.

Il disposait de 10 minutes pour exposer ses arguments. "Houffalize dispose depuis 1996 d’un Guide Communal d’Urbanisme qui lui permet de figurer parmi la trentaine de communes wallonnes où le Collège statue sans avis préalable du Fonctionnaire Délégué, explique-t-il. Ce GCU a été adopté à l’origine pour offrir un meilleur service à la population en raccourcissant considérablement les délais de procédure, en permettant l’utilisation du bois comme matériau de façade, alors interdit par la Région wallonne, et en abolissant les plans particuliers d’aménagement qui posaient des problèmes sur Houffalize-Ville."

"Plus de 90% des demandes dérogent au guide"

Gérard Otto poursuit avec les constatations faites aujourd’hui. "Plus de 90% des demandes de permis dérogent aux normes figurant dans le GCU, reprend-il. De plus, les étapes administratives peuvent être plus longues que les délais impartis à la Région, le bois a été adopté depuis longtemps par la Région comme matériau majeur et les visites au collège des demandeurs et de leur architecte sont refusées par manque de temps. Mais ce n’est pas tout puisque les recours déposés à la RW contre l’avis négatif de la commune sont quasi tous accordés parce que la commission des recours considère que le GCU est inadéquat. Dès lors, n’est-il pas temps d’abroger le CGU, de se référer au CoDT et à l’avis de professionnels pour analyser un permis, pour permettre une rencontre possible entre service du Fonctionnaire délégué et auteurs de projets et pour remettre une décision dans un délai raisonnable ? Ce faisant, le collège garderait toute son autorité."

"Nous n’avons jamais refusé de réunion"

C’est au tour du Collège communal de répondre, en 10 minutes également, à cette interpellation.

C’est l’échevine Josette Deville qui s’exprime. "Le Collège est bien au fait de la problématique urbanistique que vous dénoncez mais il ne partage pas tous les constats que vous dressez, dit-elle. Il y a plusieurs années, le Collège a questionné les services du Fonctionnaire délégué pour envisager l’implémentation de plusieurs modifications au sein du GCU. Une procédure est prévue par le CoDT et peut être enclenchée par le Conseil communal mais les modifications auraient été orientées et imposées par la Région." Josette Deville continue: "Le service de l’urbanisme et son échevin n’ont jamais refusé de réunion avec un auteur de projet ou des candidats bâtisseurs. Nos agents ont toutes les clés pour orienter efficacement les demandeurs. Nos trois agents reçoivent des demandes de permis d’urbanisme autant aujourd’hui qu’hier. Pour éviter toute interprétation, le Collège et les agents du service d’urbanisme informent celles et ceux qui ne souhaitent pas se conformer au regard du GCU et des choix que le Collège peut poser, qu’un recours est toujours possible auprès des autorités compétentes."

Josette Deville termine en expliquant qu’à court ou à moyen termes, le Collège n’envisage pas d’abroger le GCU de la Commune de Houffalize et préfère attendre la future mouture d’une éventuelle modification du CoDT par l’intégration du schéma de développement territorial (SDT).

Une motion déposée contre le SDT

Une motion contre le Schéma de Développement du Territoire a été votée lors du conseil jeudi soir. "N ous partageons l’avis général des autres communes, explique le bourgmestre Marc Caprasse. La ruralité ? On s’assoit dessus." Le conseiller Albert Lamborelle explique quant à lui que ce SDT est une catastrophe pour ceux qui disposent déjà de terrains à bâtir. "Il n’y a pas beaucoup de possibilités de nouveaux logements à Houffalize qui est la centralité", dit-il. L’échevin Marc Knoden craint quant à lui que les prix n’explosent dans cette même centralité. La motion est votée à l’unanimité.

D’autres points ont été approuvés à l’unanimité, dont l’utilisation par les brasseries et clubs de gobelets réutilisables dès le 1er septembre. Cela aura pour but de moins polluer notamment lors d’événements. Autre point voté par l’ensemble des élus, la construction d’une maison de village à Tavigny. Il s’agit de la dernière démarche dans le cadre du PCDR