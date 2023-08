Le gravel est une pratique du vélo à la fois sur sentiers, pistes et chemins, mais également avec des passages sur route. Une pratique qui s’apparente à du cyclo-cross, mais sur des distances plus longues.

La star mondiale du vélo prendra donc le départ, ce samedi à 8 h 30, du Houffa Gravel, troisième manche des Yuzzu Gravel Series, une manche longue de 110 kilomètres.

"J’ai pris un peu de repos, donc je ne suis pas au mieux de ma forme", a déclaré Wout van Aert dans le communiqué de Golazo, organisateur de la compétition. "Mais c’est bien de tester le matériel et de voir comment il se comporte dans une telle course. J’espère apprendre quelque chose des spécialistes au départ" a ajouté le coureur de Jumbo-Visma, impatient de participer au championnat du monde de la discipline en Italie, le 8 octobre.

"Je pense qu’il est utile d’avoir participé à une course gravel au préalable. C’est une belle opportunité, près de chez moi. Je roule ici principalement parce que j’aime courir et me présenter à mes supporters et au public, et le gravel est quelque chose que j’aime vraiment ".

D’autres grands noms du peloton, comme le Néerlandais Niki Terpstra ou Jan Bakelants, figureront parmi les 1 300 coureurs à prendre le départ.

Vous savez maintenant où vous rendre pour croiser ces grands noms du vélo. Le départ sera donné de la place principale du centre-ville d'Houffalize. La montée la plus raide de la journée suivra directement le départ avec la célèbre rue Saint Roch, empruntée lors de Liège-Bastogne-Liège.

Consultez le parcours sur le site web ucigravelworldseries.