"À contre-courant", un spectacle déjanté à Houffalize

Entre jeu clownesque et théâtre visuel

La compagnie est spécialisée dans le jeu clownesque et le théâtre visuel. Elle a posé bagages à Houffalize, faisant suite à la volonté de sa directrice artistique Hélène Pirenne. "Je souhaitais davantage centraliser le travail, surtout durant la période Covid, dit-elle. Dans nos nouveaux locaux de la Justice de Paix (qui seront inaugurés le 3 septembre), nous aurons un bureau et une salle de répétition. Je trouvais cela important que les personnes du bureau puissent voir les acteurs au travail et vice versa."

La compagnie compte trois personnes dans les bureaux, six acteurs et deux régisseurs. "A vant, nous travaillions uniquement sur la création de spectacles et leur diffusion dans toute la Wallonie, reprend Hélène Pirenne. Mais maintenant, nous avons un deuxième pan lié à la population de Houffalize, avec une programmation pour les écoles et le tout public ainsi que des ateliers. L’objectif est que les personnes puissent mieux nous identifier." Depuis peu, la compagnie en invite donc d’autres à venir se produire. Ce sera le cas ce mardi 15 août.

"Des personnages drôles et burlesques"

Pour ce 15 août, "Le Théâtre Sursaut" invite la compagnie "Odile Pinson", de Tournai, à venir jouer sur la Place de l’Église. "Cela fait plusieurs mois que les activités ont démarré sur la commune, reprend Hélène Pirenne. Nous avons d’ailleurs organisé un premier spectacle le 7 juillet dernier, où 120 personnes ont répondu présentes. Nous cherchons avant tout des spectacles accessibles aux familles. C’est du théâtre de rue, l’idéal est qu’il convienne à un large public. C’est pourquoi nous avons fait appel à Odile Pinson. Son spectacle"à contre-courant"a la qualité d’être très visuel et donc, il peut être vu même par quelqu’un qui n’est pas francophone. C’est important, surtout à Houffalize où le tourisme est bien présent, et encore plus important un 15 août. Les personnages y sont burlesques, déjantés. Ils essayent de vivre en autonomie électrique mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. C’est un spectacle très drôle."

Le spectacle débutera à 17 h et est entièrement gratuit. "Notre volonté était de ne pas barricader l’espace public mais au contraire, de le rendre accessible à tous", dit encore la directrice artistique. Notons qu’en fonction de la météo, une solution de repli est envisagée.