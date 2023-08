Houffalize: Estelle et Lo 1er est le couple royal de l'année du carnaval du soleil

"C’est pas mal d’émotions"

Depuis le mois d’avril, le Comité du Carnaval du Soleil avait réussi à garder le secret. Tous deux connus pour être de bons vivants, Estelle Schloune et Laurent Marchal ont pris plaisir à être intronisés, samedi soir. Estelle Schloune, étudiante en langues romanes, participe au carnaval depuis toujours. Cette année, c’est donc tout naturellement qu’elle a accepté de devenir princesse. "Avec la pluie, l’intronisation au balcon de la Commune n’a pas pu se faire, regrette-t-elle. Nous l’avons donc faite au chapiteau, c’était un peu inédit. On m’a cachée dans une voiture avec une couverture et on m’a emmenée dans un chapiteau où Laurent se trouvait. C’est là que j’ai découvert qui était mon roi. Nous avons ensuite défilé devant une haie d’honneur de toutes nos cours qui nous ont salués. C’était beaucoup de joie, c’est super-chouette de représenter la commune et de danser partout. On rencontre énormément de gens, on parle avec beaucoup de monde. C’est pas mal d’émotions en même temps"

Avant le défilé, la jeune femme a monté la grand-rue à pied, vêtue d’une magnifique robe verte. "Ça nous a fait un peu peur lorsqu’on a remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de monde dans la rue. Mais l’ambiance est là."

"C’est un rêve"

Laurent, alias Lo 1er, est quant à lui originaire du village de Cetturu. "Je suis un fan de carnaval, dit-il fièrement. Je le fais chaque année. Être intronisé, c’est un rêve, c’est vraiment très sympa"

Toujours souriant et friand de bonne ambiance, Lo 1er a chanté et dansé aux côtés de sa princesse jusqu’à ce que son char, en forme de soleil, prenne le départ en fin de cortège. "C’est un grand bonheur. Ce n’est pas facile de décrire les sentiments que j’ai. C’est vraiment un grand plaisir."

Tous les deux se souviendront longtemps de leur intronisation qui est un moment festif d’année en année.