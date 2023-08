Houffalize : défilé des motivés pour le Carnaval de la drache (photos et vidéo)

"Un peu plus ou un peu moins…"

Il a fallu attendre l’heure de départ du cortège pour voir la rue principale se remplir modérément, contrairement aux éditions précédentes, où elle était noire de monde. Le public s’est en effet montré timide, certains préférant faire l’impasse sur le clou du spectacle de ce week-end au vu de la météo.

Il faut dire que personne n’a été épargné, ni les spectateurs munis de leur capuche et parapluie, ni les groupes carnavalesques à qui l’on tire notre chapeau. Parce qu’il a fallu du courage pour défiler, entre rafales de vent et averses.

Houffalize : le carnaval du soleil 2023 en photos

Une heure avant le défilé pourtant, sous les tonnelles installées le long de la route, les différents groupes peaufinaient leur maquillage dans l’espoir que la pluie cesse. En vain. Tous se sont mis en condition et se sont préparés psychologiquement à être trempés de la tête aux pieds, certains se donnant une bonne dose de courage avec un verre et d’autres en se réfugiant sous un k-way transparent pour défiler.

Il convient de préciser que le cortège du Carnaval du Soleil n’a pas beaucoup connu la pluie ces vingt dernières années, certains se sont d’ailleurs souvenus de celle tombée en 2009. "Il avait plu, mais pas comme aujourd’hui", pouvait-on entendre quelques minutes avant le départ. Ou encore: "Un peu plus ou un peu moins, ça ne changera plus grand-chose".

Les plus chanceux ? Ceux qui tractaient les chars

Pourtant, sur les visages, ce sont majoritairement les sourires qui ont primé parce qu’au fond, il fallait assurer le show. Certains ont même joué de la situation jusqu’au bout en défilant pieds nus. Les plus chanceux au niveau du temps étaient sans aucun doute celles et ceux qui tractaient les chars, un toit au-dessus de leur tête, ou encore celles et ceux qui regardaient le défilé depuis leur balcon. Une place de choix cette année que beaucoup ont envié.

Mais les grands fidèles du cortège, eux, n’auraient raté ce défilé coloré le long de la grand-rue pour rien au monde, profitant de l’interaction avec les participants, cherchant à attraper les bonbons lancés depuis le haut des chars, s’arrosant de confettis et saluant des amis ou membres de la famille. Les grosses gouttes n’ont finalement empêché personne de danser et chanter. C’est le cas du groupe du Carnaval du Soleil qui a pris le départ en dernier avec, à son bord, la Princesse Estelle et le Roi Laurent 1er. Les deux intronisés n’ont d’ailleurs pas manqué de mettre l’ambiance en attendant le grand moment.

Et puis, un Carnaval du Soleil sous la pluie, ça a aussi son charme. Ça rapproche. Les participants rient de la situation, parfois jaune et parfois à pleins poumons. On compatit. On se soutient. Ça créé des souvenirs et beaucoup en parleront pendant longtemps. Sans compter que, la vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. Une philosophie ô combien véridique ce dimanche et qui était dans l’esprit de beaucoup.

Le plus important est que la longue averse et le vent n’ont pas désembelli les chars et les costumes qui ont demandé des mois de travail. Cette année encore, tous étaient plus beaux les uns que les autres. Ne reste plus qu’aux participants à soigner leur gros rhume cette semaine.

Le plus beau char, celui des Midistilfous

Si vous étiez au Carnaval du Soleil à Houffalize, vous n’avez pas pu louper ces milliers de ballons descendre la rue principale de la ville, qu’ils soient attachés ensemble pour former de gigantesques bonhommes ou de belles robes de couleur jaune, bleu et rouge. Il s’agissait du groupe carnavalesque des Midistilfous, provenant de la localité. Une centaine d’acteurs ont défilé lors du traditionnel cortège. Au total, ce ne sont pas moins de 6 000 ballons qui ont été gonflés en deux jours seulement. Le groupe carnavalesque a d’ailleurs remporté le prix au concours du plus beau char cette année. Une belle reconnaissance au vu du travail fourni les heures précédant le cortège.

Un week-end bien calme pour les restaurateurs

Le week-end fut bien triste pour les restaurateurs du centre de Houffalize malgré le Carnaval du Soleil. Quasiment aucun n’a rempli sa salle et sa terrasse. La coupable ? La météo, bien sûr.

Si les autres années, des milliers de personnes rejoignaient le centre de la localité pour profiter du cortège, le nombre a été fortement revu à la baisse pour cette édition 2023, laissant les restaurateurs livrés à eux-mêmes. "D’habitude, on peut compter entre 5 000 et 6 000 personnes dans Houffalize, explique le gérant de la pizzeria l’Italien. Mais cette année, il n’y avait vraiment personne. C’était un week-end catastrophique pour nous. Nous n’avons pas vendu de bières à la pompe ni un seul cornet de pâtes à emporter. Seules quelques personnes ont mangé une pizza sur place. Sur l’ensemble du week-end, nous comptons 35% de touristes en moins."

En face, au restaurant Alta Falesia, même son de cloche: "Cette année, le week-end a vraiment été très calme à cause de la pluie, explique la patronne. Nous n’avons pratiquement pas eu de clients alors que les autres années, nous comptons pas mal de touristes".

En bas de la grand-rue, on qualifie ce week-end d’ "horrible". Au restaurant Le Rallye aussi, on ne peut que constater un manque de clientèle: "Ce n’est pas une année normale, affirme le patron. Cela fait 20 ans que je suis ici et c’est la première fois que je connais un temps pareil. Avec la pluie et le vent, nous n’avons ouvert qu’une petite terrasse au lieu de notre grande terrasse qui peut accueillir 200 personnes. Même si nous sommes contents de l’ambiance qu’apporte le carnaval à Houffalize, cette année n’a pas été bonne".

Plus en hauteur, vers Saint-Roch, le restaurant l’Ephé-roc non plus, n’est pas satisfait du week-end: "Nous avons travaillé aux 3/4, explique le gérant. Nous avons la particularité d’être décentré, nous n’avons pas de passage devant notre établissement. Nous travaillons sur réservation et la plupart de notre clientèle est locale. Sauf que les habitants sont allés voir le cortège. Et puis, le temps fait que ça a été un peu compliqué, nous n’avons pas ouvert la terrasse".

Estelle et Lo 1er, couple royal de l’année

Deux personnes bien connues dans la commune de Houffalize ont eu l’honneur d’être choisies comme Roi et princesse du carnaval.

Cette année, deux personnes ont été intronisées pour cette 21e édition, formant ainsi un couple royal. Il s’agit d’Estelle Schloune, devenue princesse, et Laurent Marchal, désormais Roi. Tous deux ont officiellement pris leur fonction samedi soir.

"C’est pas mal d’émotions"

Depuis le mois d’avril, le Comité du Carnaval du Soleil avait réussi à garder le secret. Tous deux connus pour être de bons vivants, Estelle Schloune et Laurent Marchal ont pris plaisir à être intronisés, samedi soir. Estelle Schloune, étudiante en langues romanes, participe au carnaval depuis toujours. Cette année, c’est donc tout naturellement qu’elle a accepté de devenir princesse.

"Avec la pluie, l’intronisation au balcon de la Commune n’a pas pu se faire, regrette-t-elle. Nous l’avons donc faite au chapiteau, c’était un peu inédit. On m’a cachée dans une voiture avec une couverture et on m’a emmenée dans un chapiteau où Laurent se trouvait. C’est là que j’ai découvert qui était mon roi. Nous avons ensuite défilé devant une haie d’honneur de toutes nos cours qui nous ont salués. C’était beaucoup de joie, c’est super-chouette de représenter la commune et de danser partout. On rencontre énormément de gens, on parle avec beaucoup de monde. C’est pas mal d’émotions en même temps"

Avant le défilé, la jeune femme a monté la grand-rue à pied, vêtue d’une magnifique robe verte. "Ça nous a fait un peu peur lorsqu’on a remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de monde dans la rue. Mais l’ambiance est là."

"C’est un rêve"

Laurent, alias Lo 1er, est quant à lui originaire du village de Cetturu. "Je suis un fan de carnaval, dit-il fièrement. Je le fais chaque année. Être intronisé, c’est un rêve, c’est vraiment très sympa"

Toujours souriant et friand de bonne ambiance, Lo 1er a chanté et dansé aux côtés de sa princesse jusqu’à ce que son char, en forme de soleil, prenne le départ en fin de cortège. "C’est un grand bonheur. Ce n’est pas facile de décrire les sentiments que j’ai. C’est vraiment un grand plaisir."

Tous les deux se souviendront longtemps de leur intronisation qui est un moment festif d’année en année.