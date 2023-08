Carnaval du Soleil à Houffalize: les 32 chars ont défilé sous la drache nationale

Par contre, il en fallait plus pour décourager les carnavaleux qui ont défilé majoritairement avec le sourire. Les grosses gouttes n’ont empêché personne de danser, chanter et d’entraîner les visiteurs. C’est le cas du groupe du Carnaval du Soleil qui a pris le départ en dernier avec à son bord, la Princesse Estelle et le Roi Laurent. À noter que les fortes pluies et le vent n’ont pas désembelli les chars et les costumes, tous aussi beaux les uns que les autres, pour cette 21e édition.