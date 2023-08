Est-il plus facile de pêcher par temps de pluie ?

Le niveau d’eau est bon

S’il a fait très sec au début de l’été, la pluie de ces dernières semaines fait du bien aux pêcheurs. " La sécheresse est un gros problème pour la pêche, explique Robert Dripatine, président de la société"La Truite", à Houffalize. C’est beaucoup mieux d’avoir un niveau d’eau comme maintenant que lors de la sécheresse, où il n’y a plus que des trous avec de l’eau dedans." Si le nombre de pêcheurs au sein de la société est en diminution depuis quelques années, cela n’empêche pas les plus passionnés de venir sillonner le long parcours qui longe l’Ourthe pour pêcher la truite fario, l’ombre ou les poissons blancs rhéophiles. Celui-ci démarre à Brisy et prend fin dans le lac de Nisramont, soit 25 kilomètres plus loin. " Avec tous les ruisseaux qui vont avec, comme le Martin-Moulin, le Belle-Meuse ou encore les ruisseaux de Cowan et de Sommerain, soit 70 kilomètres en linéaire", reprend le président.

Et si la météo annonce le retour du soleil la semaine prochaine, ce n’est pas plus mal pour certains. " Ce sera bien pour les pêcheurs à la mouche par exemple, dit encore Robert Dripatine. L’eau sera éclaircie avec le beau temps. Il faut dire que maintenant, la rivière est assez sombre dû aux eaux de ruissellements, il y a de la terre dedans. C’est à chaque fois comme ça lorsqu’il y a de grosses pluies."

Les poissons rassemblés en période de sécheresse

La pêche est donc bien différente en fonction de la météo. Par forte chaleur, " les poissons sont tous rassemblés dans des trous, explique encore le président. Tandis qu’ici, ils sont répartis dans la rivière. C’est mieux pour pêcher, en tout cas de mon point de vue." Et à la question de savoir si ça mord bien à l’hameçon ces dernières semaines : " vous savez, il y a toujours moyen d’attraper des poissons. Et puis, il y a des bons et des moins bons pêcheurs", termine Robert Dripatine en riant.

"Les eaux sont impêchables"

Dans le sud de la province, les eaux sont impraticables pour les pêcheurs qui attendent patiemment de sortir leur canne et hameçon.

Plus au sud de notre province, à Jamoigne (Chiny), il n’est pratiquement pas possible de pêcher dans la Semois et dans la Vierre. C’est le cas pour la société qui porte le nom des deux rivières.

"Les eaux sont de couleur chocolat"

Avec les grosses pluies tombées ces dernières semaines, il est difficile voire impossible de pêcher dans la Vierre et la Semois. " Les eaux sont de couleur chocolat, explique l’ancien président de la société, Jean-Marie Guiot. Cela s’explique par les nombreuses pâtures qui longent les rivières, avec la boue qui arrive dans celles-ci avec la pluie. Nous avons tout de même la chance d’avoir de l’eau claire en dessous du barrage de Suxy, puisque la terre descend dans le barrage. Mais sinon, les eaux sont impêchables." La saison est donc loin d’être animée pour les pêcheurs, d’autant que la société de Jamoigne respecte son accord avec les cultivateurs. " Nous avons un accord avec les propriétaires de certains terrains sur lesquels nous avons des droits de pêche et sur lesquels se trouvent des camps scouts, reprend Jean-Marie Guiot. Les propriétaires nous demandent ne pas aller pêcher quand les scouts sont là pour éviter tout problème. Étant donné que les mouvements de jeunesse sont là depuis le début de l’été, la saison est calme."

La chaleur, un problème pour la pratique no-kill

Les grosses chaleurs de juin et juillet n’ont pas aidé les pêcheurs non plus. " Les eaux étaient tellement chaudes que le poisson ne mordait pas des masses, reprend l’ancien président. Lorsqu’il fait trop chaud, il faut y aller très tôt le matin ou tard le soir et donc éviter d’y aller en journée. Il y a de plus en plus de pêcheurs qui pratiquent le no-kill également. Il s’agit d’une pratique visant à pêcher un poisson en le remettant vivant à l’eau ensuite. Mais lorsqu’il fait trop chaud, quand un poisson retourne à l’eau après avoir bien combattu, il y a plus de chances qu’il meure parce qu’il n’arrive pas à se réoxygéner. Il faut donc limiter le combat au maximum. Et puis, 25 °C, c’est la température maximum que l’eau doit avoir."

Pour la société Vierre et Semois, qui compte une centaine de membres, le soleil de la semaine prochaine sera le bienvenu. "Q uand les eaux s’éclairciront, nous pêcherons sans problème, dit encore Jean-Marie Guiot. Sauf si l’on connaît des températures caniculaires. Alors là, nous retomberons dans le même schéma d’il y a quelques semaines. Par contre, s’il fait ensoleillé mais frais, nous aurons pas mal de poissons."

La saison, qui se termine le 30 septembre prochain, est donc pour le moment mitigée dans le sud de la province. Les pêcheurs ont hâte de sortir leur canne pour aller à la rencontre des brochets, perches, gardons, truites et autres poissons.