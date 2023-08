Le carnaval du soleil battra son plein ce week-end à Houffalize : qui sera le couple royal intronisé ?

Trente-deux chars défileront dimanche

Le soleil sera-t-il de la partie ce week-end lors du carnaval qui porte son nom ? Rien n’est moins sûr. Certains se remémorent d’ailleurs l’édition de 2009 qui avait arrosé les chars du cortège. Mais les organisateurs sont confiants, de belles éclaircies ont d’ailleurs fait leur apparition lors des préparatifs. La présidente du comité, Sylvie Dislaire, y voit un signe. "La météo change un peu tous les jours, dit-elle. S’il pleut lors de l’événement, nous nous adapterons. Nous avons tout ce qu’il faut en termes d’infrastructures pour le vendredi et le samedi. Nous espérons avoir notre chance habituelle pour le grand cortège de dimanche."

Le comité n’attend pas forcément moins de monde cette année, il faut dire que le carnaval du soleil est un rendez-vous estival que peu manqueraient. "L’ambiance sera quand même au rendez-vous et les bals du vendredi et du samedi fonctionnent très bien", reprend la présidente.

À l’heure d’écrire ces lignes, le grand chapiteau est monté, le DJ Michel Meyer installe son matériel et les groupes carnavalesques peaufinent leurs magnifiques chars. Ceux-ci seront d’ailleurs 32 à défiler dimanche lors de l’événement tant attendu que sera le grand cortège. "Le gagnant du laetare de Stavelot sera présent de même que des groupes locaux qui se développent toujours plus et qui sont toujours plus beaux, précise encore Sylvie Dislaire. Il y aura également des fanfares d’un peu partout dans la province, c’est toujours quelque chose que l’on apprécie beaucoup, avec notamment la rondo des fanfares d’après cortège."

Dès 12 h, le centre de Houffalize sera fermé à la circulation pour, dès 15 heures, rythmer au son des différents chars et de leurs thèmes. Ils prendront le départ route de Libramont pour descendre la grand-rue et enfin, tourner vers la rue de Liège.

Un couple royal intronisé

Tradition oblige, l’intronisation royale se tiendra samedi à 18h à la maison communale. Cette année-ci, c’est un couple royal qui sera intronisé. Le secret est bien gardé depuis le mois d’avril, personne ne sait encore qui seront les élus. Cela fait partie du folklore et amuse les Houffalois. Certains cherchent depuis de longues semaines de qui il pourrait s’agir tandis que d’autres se prêtent volontiers au jeu.

Après une petite enquête, quelques noms sont ressortis, comme Julien Guillaume, Laurent Marchal, Lindsay Marchal, Vanessa Schreiber et Bastien Léonard. Alors, qui sera élu reine et qui sera élu roi ? Encore un peu de patience.

Le programme du week-end

Vendredi 4 août

19 h: carnaval music quiz sous le chapiteau sur le parking de Houtopia.

Samedi 5 août

18 h: intronisation à la maison communale ;

19 h 30: Harmonie de Nadrin sur le parking de Houtopia ;

21 h: bal ambiance carnaval animé par Michel Meyer.

Dimanche 6 août

15 h: grand cortège ;

17 h 30: rondo des fanfares sous le chapiteau sur le parking de Houtopia ;

22 h 30: bal ambiance carnaval animé par Michel Meyer.