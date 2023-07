L’Houffa Cover Nights fera bouger Houffalize ce week-end

"Nous l’organisons dans un cadre bucolique"

Houffa Cover Nights, c’est avant tout des concerts qui s’étalent sur deux soirées, organisés par le Syndicat d’initiative de Houffalize.

"Avec, en première partie, des groupes régionaux, explique Christian Devalte, président. Mais il y a également des covers. Nous avons connu un énorme succès l’an dernier avec près de 5 300 personnes sur les deux jours. Il faut dire que l’on avait un temps superbe." Ce qui fait également le succès de l’événement, c’est sans aucun doute le cadre dans lequel il est organisé. "Au départ, nous l’organisions place de l’Église, reprend Christian Devalte. Mais c’était trop petit pour l’événement et cela engendrait des problèmes de circulation pour les riverains. Mais, nous l’organisons maintenant sur le parking arrière d’Houtopia, dans un cadre bucolique. Cela reste donc en centre-ville, mais sur un site beaucoup plus arboré." Il faut dire que le prix, modique, a également de quoi attirer le public puisqu’il s’élève à 6 euros par soirée, ou 10 euros pour les deux avec, en prime, un gobelet collector et recyclable.

Des concerts de groupes à succès

L’Houffa Cover Nights a vu défiler, depuis 2018, des groupes dont la réputation n’est plus à faire. "Comme T-Léphone, Disco Party Show, The House Rockers, The Sneakers, Return to the 90', Achtung Babies cover de U2 et le fabuleux Break Free Queen Tribute Show qui a enchanté la foule lors de l’édition 2022, reprend Christian Devalte. Le festival a aussi pour but de servir de tremplin à d’autres groupes moins connus. Une ambiance de découverte accueille les amateurs de tous les genres musicaux. Nous voulons proposer en 2023 un programme riche en diversité." Les groupes invités pourront se produire sur un podium XXL équipé de sono et éclairages pilotés par des techniciens professionnels. Des bars, de la petite restauration, une couverture prévue en cas de pluie…

Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de ces deux jours de concert un grand moment de musique et de convivialité. "On conseille tout de même au public de venir avec ses bottes", termine Christian Devalte en riant.