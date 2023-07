Cette 17e édition prendra le départ du centre de vacances Vayamundo et comprendra trois circuits. L’occasion d’emprunter en grande partie des routes secondaires à travers de beaux paysages vallonnés autour de Houffalize, mais aussi du grand-duché de Luxembourg. C’est leur diversité qui fait sans doute le succès de l’événement. Les parcours sont respectivement de 50 km (D + 856), 80 km (D + 1182) et 125 km (D + 1826). Chaque départ se fera dès 7 h 30 jusqu’à 10 h 30 pour les deux premiers parcours et 9h pour le dernier. Tous les circuits se terminent au centre de vacances Vayamundo. Au départ et à l’arrivée, les participants pourront déposer gratuitement leur vélo dans un garage sous surveillance.

Les bénéfices pour une association de transplantés pulmonaires

Il n’y a pas d’inscriptions au préalable. Les participants s’inscrivent le jour même au prix de 6 €. Au total, entre 200 et 250 cyclistes sont attendus. L’événement est destiné aux cyclo-touristes, ceux qui, principalement, font partie d’un club et qui participent à des événements tous les week-ends.

Cette année, les bénéfices de cette randonnée seront reversés à l’association de transplantés pulmonaires Oxygène Mont-Godinne, dont les actions visent à promouvoir le don d’organes et à venir en aide aux patients concernés par la transplantation pulmonaire. "Pour nous, c’est le principal élément de financement de l’association", explique Pierre Lauwers, secrétaire de l’ASBL.