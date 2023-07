Houffalize: la kermesse de Nadrin fête ses 30 ans ce week-end

Une première édition à succès

C'est en 1992 que la kermesse de Nadrin est organisée sous un nouveau jour. Un an plus tôt, une mésentente a lieu entre deux groupements qui l'organisent. "À l'époque, j'avais 25 ans, raconte Marc Octave, Président de l'ASBL Amicale de la Fête. Vu que ces deux groupements ne voulaient plus organiser la kermesse, André Remy, président du motocross et Gilbert Dethor, président de la Winaloise, ont proposé à quelques jeunes de prendre le flambeau, dont je faisais partie. Avec quatre autres jeunes, nous avons accepté."

Au départ, Marc Octave était partant pour l'organisation d'une seule édition. Trente ans plus tard, il est toujours là. "Vu le succès de la première édition, où tout le monde était content, nous avons décidé de continuer et avons lancé l'ASBL, dit-il encore. Sont ensuite venus s'ajouter plusieurs groupements comme l'Harmonie Royale du Hérou, l'ASBL du Vêcheu mais aussi le club de motocross qui n'existe plus et la Winaloise qui a rejoint Houffalize il y a plusieurs années. Il était important pour nous que la kermesse ne se disperse pas et d'organiser un événement en commun. Le principe était que chacun fournisse du personnel, nous partagions ensuite les frais et les bénéfices."

Depuis 30 ans, la kermesse a bien changé avec pas mal d'activités supplémentaires. "Comme le barbecue des villageois, reprend le président de l'ASBL. C'est un événement qui rassemble tout le monde, soit entre 300 et 400 personnes, puisqu'il n'y a plus de commerce ni de café où se retrouver. Nous ne l'organisions pas à l'époque puisqu'il y avait encore des établissements Horeca, mais ce n'est désormais plus le cas."

500 personnes par jour

L'ASBL invite de plus en plus de groupes musicaux plutôt que d'organiser la kermesse avec uniquement des DJ. "Au départ, nous n'organisions que des bals, dit-il encore. Et depuis quelques années, nous installons des tonnelles pour accueillir les buvettes." La kermesse de Nadrin, qui accueille près de 500 personnes par jour, ne doit plus faire ses preuves. "Nous n'avons en tout cas jamais eu de points négatifs à relever, ajoute Marc Octave. Une dizaine de bénévoles font partie du comité, il y a beaucoup plus de travail maintenant qu'à l'époque, rien qu'au niveau de la sécurité. Nous organisons ça du mieux qu'on peut, d’autant plus qu'il a fallu se réinventer après la crise sanitaire et les coûts qui ont augmenté. Mais nous continuons parce que la kermesse, c'est l'âme du village. C'est un point de rencontres, de convivialité et de fête, sans oublier le cortège du Vêcheu le mardi après-midi. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le village et je ne revois qu'une fois par an, à notre kermesse. Et si nous en sommes là aujourd'hui encore, c'est grâce à André Remy et Gilbert Dethor." Le début des festivités, c'est ce vendredi soir.