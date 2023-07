Houffalize : Âme de Nadrin, Gilbert Dethor n’est plus

Un homme discret

Derrière ce caractère se cachait un homme bon, dans le sens le plus noble du terme, disponible, serviable et discret. Cette discrétion, il l’affichera partout où il passera. Ce sera le cas dans son commerce qui allait épicerie, café, pompe à essence et même livraison de mazout, commerce qui sera l’épicentre du village pendant des décennies, servant même de buvette de foot lorsque le terrain de Nadrin n’en possédait pas encore une. Le foot. La passion première de Gilbert Dethor. "Son" club de Nadrin pour lequel il se dévoua sans compter, jour après jour, saison après saison. Un club qui fusionnera avec ses voisins de Wibrin pour former la Winaloise. Une fusion exemplaire, encore citée en exemple de nos jours et où Gilbert a été l’un des acteurs.

Noces de platine

Gilbert, c’était aussi celui qui était, avec d’autres, à la base du renouveau de la kermesse de juillet dans le village. Kermesse qui, cette année, fêtera le 30e anniversaire de cette renaissance. Joueur de cartes invétéré, Gilbert incarnait son village, son folklore, ses traditions. En 2021, il était mis à l’honneur pour ses noces de platine, soit 70 ans de mariage ! C’est en effet en 1951 qu’il avait uni sa destinée à Irma Antoine, elle aussi Nadrinoise, qui a toujours été à ses côtés. Deux enfants sont nés de cette union. La famille étant enrichie par la venue de petits-enfants et arrières petits-enfants. C’est ce vendredi après-midi qu’il sera conduit vers sa dernière demeure, vers cette terre de Nadrin qu’il connaissait parfaitement et chérissait.