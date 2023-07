Compte CPAS: budget serré mais positif à Houffalize

La directrice générale, Françoise Caprasse, a quant à elle tenu à énumérer les différents services développés par le CPAS au fil des ans. Des services indispensables pour une partie de la population puisque 5% des habitants de la commune bénéficient d’une aide, hors service aux personnes âgées.

Entre Fonds mazout et commerce de seconde main

Même si le résultat est positif, Françoise Caprasse l’annonce, "le budget est toujours plus serré d’année en année. Même si le boni réel est inférieur aux autres années, ce ne sont pas les services qui en dépendent qui en sont la cause." Parmi ceux-ci, on retrouve entre autres le droit à l’intégration sociale qui compte 37 bénéficiaires au 31 décembre 2022.

L’an dernier, les dépenses s’élevaient à 351 000 € contre 285 000 € en 2018, mais toujours avec un subside du Fédéral. Pour le Fonds mazout, 252 dossiers ont été acceptés en 2022, laissant grimper le montant des allocations à 43 700 € pour l’année. En ce qui concerne le Fonds électricité, 19 interventions ont eu lieu l’an dernier. Le subside du Fédéral alloué au CPAS de Houffalize s’élevait à 7 500 € dont 5 600 € ont été utilisés. Pour l’insertion socio-professionnelle "Coup de pouce", "c’est la première fois depuis longtemps qu’il termine en négatif, explique Françoise Caprasse. Avec un mali de 12 500 €."

La solidarité houffaloise "Roule pour vous", qui est un service d’aide à la mobilité, a parcouru 67 836 kilomètres en 2022, soit 975 trajets et un coût de 2 300 € pour le CPAS. Enfin, le magasin de seconde main "la Garde-robe de Jeanne", installé depuis mars 2021 place Roi Albert, a réalisé des recettes pour un montant de 16 400 €. Avec très peu de dépenses, le commerce bénéficie d’un boni à hauteur de 11 600 €.

La MRS Louis Palange en boni également

La Maison de repos et de soins Louis Palange représente une grosse moitié du budget du CPAS. Son taux d’occupation au 31 décembre 2022 est de 94 résidents, soit 42 personnes habitant la commune de Houffalize, 22 de Gouvy, 13 de Bertogne, 11 de Bastogne, 1 d’Arlon, 1 de Vaux-sur-Sûre, 2 de Vielsalm et 2 personnes venant d’autres provinces. Les dépenses de la MRS s’élèvent à 4 466 837 € tandis que les recettes s’élèvent à 4 512 483 €, laissant ainsi un boni de 45 646 €. Suite à une présentation claire et précise de ces différents éléments par la directrice générale, aucune question n’a été posée par les élus sur le compte 2022 du CPAS. Le point est voté à l’unanimité.