Une camionnette renversée sur l’autoroute à Houffalize, la circulation perturbée

Un accident s’est produit ce matin sur l’autoroute E25 dans le sens Houffalize-Bastogne, dans la montée après le pont d’Houffalize. Une camionnette est renversée sur la route et a percuté un camion. Le camion-citerne ne peut plus rouler et devra être dépanné. La circulation va donc être perturbée une bonne partie de la matinée.