L’Houffalois Philippe Fetten raconte ses souvenirs de MESA

Houffalize et MESA, un véritable binôme qui fait replonger Philippe Fetten dans ses souvenirs. À l’instar d’un héros de BD bien connu, il est tombé dans la MESA tout petit.

"J’ai grandi avec la MESA. Nous allions voir monter le camp, où se situe Houtopia maintenant. Nous donnions même parfois un coup de main pour monter les tentes. Aujourd’hui, le camp de Houffalize est réduit à sa plus simple expression, au début, c’était tout autre chose", dit-il.

"Se tester"

Il enchaîne: "Ma première marche, je l’ai faite à 12 ans. Pour des raisons professionnelles, travaillant dans l’enseignement, cela a été mis entre parenthèses de nombreuses années. Maintenant, je remarche depuis plusieurs éditions."

Comparse dans sa marche et véritable ami, Marc Caprasse, le bourgmestre de Houffalize. "On en profite pour se vider la tête, pour parler de différentes choses. Tout sauf de la politique, ça jamais, dit-il, esquissant un petit sourire. On en profite pour se tester physiquement, pour connaître nos limites. Mais c’est avant tout de l’amusement, le plaisir de se retrouver, de retrouver des marcheurs et des connaissances au gré des 4 étapes. C’est aussi le plaisir de marcher en Ardenne, dans notre région, je suis un Ardennais dans l’âme" enchaîne l’Houffalois. Une bonne préparation pour le GR20 en Corse qu’il compte entreprendre en 2025: "Ça, ce sera un autre défi !"

Marche avec les militaires

Ce qu’il aime également, c’est la possibilité de marcher avec des militaires. Sans doute, là aussi, le retour de souvenirs de ce sexagénaire. "Lors des premières marches, on était littéralement adopté par un peloton militaire. On marchait avec eux, on dînait avec eux, on se retrouvait après l’étape avec eux, avec des gens que l’on ne connaissait pas."

Il a lors de ces éditions retrouvées un peu ce parfum. "Nous avons suivi ce jeudi une unité Grand-ducale qui chantait. L’année dernière déjà, nous avions eu un cas similaire. C’est vraiment particulier et spécifique à la MESA."

Un mot sur cette édition ? "La première étape à La Roche, c’était super. À Durbuy il y avait un peu trop de tarmac à mon goût et ce jeudi à Marche, c’était impeccable" ponctue-t-il.

Philippe Fetten et les autres marcheurs ont rendez-vous ce vendredi à Sainte-Ode pour l’ultime étape de cette 56 MESA et son défilé final.