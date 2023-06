Achat de parcelles de bois, bus à Les Tailles et voirie à Wibrin ont animé le conseil d’Houffalize

Bus et soucis de voirie

Albert Lamborelle est revenu sur l’absence de desserte de bus au niveau de Les Tailles. "On est dans l’attente d’information du TEC, explique l’échevin José Guillaume. Précédemment, on m’a déjà signalé que des efforts avaient été réalisés avec l’E69." Le conseil rétorque: "On parle de mobilité douce, mais ce n’est pas pour nous." Josette Deville confirme: "La ruralité est de plus en plus oubliée."

Le conseiller Francis Marville a pointé les soucis de voirie à Wibrin au niveau des taques en béton qui sont "dans un état catastrophique sans parler du petit mur en face du char qui a été abîmé au moment des travaux." José Guillaume rétorque: "Nous avons pris contact avec l’entrepreneur, mais nous n’avons pas encore eu de réponse et je dois avouer que je ne suis pas sûr d’en avoir. Pour le mur, il n’y a aucune preuve. Je ne suis donc pas très confiant. Il y a normalement une garantie décennale. C’est la Province qui a suivi le chantier. Je devrais rencontrer le commissaire voyer dans les prochains jours." Une intervention semble pourtant nécessaire au vu de l’affaissement du tarmac.