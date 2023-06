Et de 1000 pour le Bien Aller du Val de l’Ourthe à Houffalize

Entre plusieurs chants et sonneries des trompes de chasse, Gérard Close, membre emblématique de la fanfare, est revenu sur le palmarès du Bien Aller du Val de l’Ourthe. "À l’origine il y avait une clique, des majorettes, et les pionniers du Bien Aller se trouvaient dans la clique. Et puis chemin faisant, les joueurs de cuivre, dont je faisais partie, se sont détachés de la clique pour jouer séparément, ce qui nous a plu, précise-t-il. L e Bien Aller est ainsi né en 1973, et aujourd’hui, nous fêtons la 1000e sortie, c’est une très belle satisfaction".

DisneyWorld en Floride

Le sonneur est également revenu sur l’une de leurs performances les plus mémorables, en Floride, pour l’inauguration de l’Epcot Center à DisneyWorld. "Évidemment, c’est un moment de grâce parmi d’autres car on a été invités tous frais payés, et d’ailleurs, on se demande même si on n’a pas rêvé. Nous avions été reçus comme des rois ! On est restés 10 jours là-bas, dont 8 jours de répétition tant les Américains sont pointilleux. C’était un rêve. Il y avait 28 pays représentés avec des groupes folkloriques de partout, niveau échanges, c’était fabuleux", se souvient-il.

Une bière spéciale brassée pour la 1000e

Plus tard dans la journée, le Bien Aller a donné rendez-vous aux Houffalois sur la place Janvier 45, afin de célébrer ses 50 ans de longévité. Et pour l’occasion, une bière spéciale, "la 1000e", a été proposée à la vente, comme le souligne Gérard Close. "On voulait donner un aspect un peu original à nos festivités en créant un brassin particulier. C’est un brasseur d’ici, Mathieu Philippe, qui a mis au point la bière. C’est une blonde de 6 degrés et demi, très digeste et très bonne", précise ce dernier, avant de prononcer quelques mots sur la jeunesse du groupe. "50 ans plus tard et 1 000 performances au compteur, c’est une belle maturité, explique-t-il d’abord, mais on a aussi réussi à intéresser une série de jeunes, c’est une nouvelle ouverture vers l’avenir, avec peut-être l’occasion de fêter la 2000e !"

"Ce sont les jeunes qui ont œuvré aujourd’hui, c’est grâce à eux que l’on avance, ils ont des idées, des relations, ils font deux clics sur le net et nous trouvent. C’est formidable, sans eux, on serait dépassés, les jeunes aujourd’hui sont plein de promesses", a ensuite conclu Gérard Close.