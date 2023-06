Le char Panther de retour sur une place de mémoire à Houffalize

Il est vrai que le char allemand Panther fait partie de l’histoire de la ville. Construit en 1944, il avait basculé dans l’Ourthe avant d’être sorti de l’eau pour être exposé depuis 1948 sur la place du Roi Albert. Cependant, les intempéries avaient agressé le mastodonte de métal qui, malgré quelques coups de peinture, nécessitait un gros coup de neuf. Après sept ans de travaux, chouchouté par le personnel du War Heritage Institut du Bastogne Barrack de Bastogne, le char a donc fait son retour en terre houffaloise en grande pompe avec musique militaire, représentants des autorités américaines et belges et quelques badauds. Un investissement de quelque 1,3 million d’euros pour la restauration, mais aussi la création d’un espace mémorial tout d’abord pour protéger le char, mais également pour se souvenir grâce à des panneaux didactiques et un futur espace d’accueil, le tout conçu par l’architecte Benoît Georges.

Plus une ruine tragique

"Il pourrait être ambigu de s’appuyer sur une relique de la Wehrmacht pour se souvenir des moments difficiles que nous avons vécus, explique le bourgmestre Marc Caprasse. Mais il est plutôt devenu un noble monument de 44 tonnes. Il doit à présent être là pour permettre à chacun de se souvenir de ses moments difficiles." Le mayeur houffalois se félicite aussi des différents paramètres qui ont permis la réalisation de cette rénovation "pour que plus personne ne lui attribue le titre de"ruine tragique".

Le député Philippe Courard représentait la ministre de la Défense. Il a rappelé les différents éléments qui ont fait l’histoire de ce char. "Les objets ont-ils une âme ? s’interroge-t-il. Je pense que oui au vu de ce char qui évoque un régime totalitaire, les affres et les souffrances de la guerre, mais aussi le courage des Houffalois qui ont dû se reconstruire. Il faut pouvoir écouter ses histoires tragiques."

Avant de conclure avec la découpe du ruban, les convives ont pu écouter quelques souvenirs des habitants d’Houffalize qui ont vécu les bombardements des Alliés le 6 janvier 1945. Un moment noir dans l’histoire de la ville, mais qui a pu démontrer l’esprit de résilience des habitants qui ont su relever la tête. Le nouveau mémorial, c’est aussi une mise à l’honneur de cette renaissance houffaloise.