Help Soutien Scolaire: la remédiation via des jeux à Houffalize

Des jeux pour contrer les troubles dys

Tous les jours après journée, de même que le mercredi après-midi et le samedi, Séverine Spoiden donne de son temps aux enfants à travers des séances de remédiation. Institutrice de formation, c'est dans des locaux route de Bastogne à Houffalize qu'elle y a installé son activité. La particularité de ces séances de remédiation scolaire est qu'elles sont axées sur les jeux. "J'ai remarqué que les jeunes avaient de plus en plus de troubles et de difficultés scolaires, explique-t-elle. J'ai donc commencé à proposer des séances individuelles parce que c'est plus concret et qu'elles permettent de meilleurs résultats. J'ai d'abord démarré l'aventure toute seule, en 2019, avant que Valérie Magis, logopède, vienne me rejoindre l'année d'après." Depuis, deux éducatrices se sont jointes au projet, formant ainsi une belle équipe pluridisciplinaire. "Nos séances sont tournées vers le jeu qui intervient dès le début, reprend Séverine Spoiden. Il s'agit de jeux ludiques et éducatifs mais aussi de jeux axés sur les problématiques que les jeunes rencontrent, notamment les troubles dys comme la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, etc. L'objectif est qu'ils aident les jeunes et qu'ils leur servent d'appui." Par exemple, il y a des jeux de mémoire, des jeux axés sur l'inhibition, des casques antibruit, un time-timer pour que les jeunes puissent gérer leur temps, etc.

Des ateliers de soutien à la parentalité

En plus des remédiations, Séverine Spoiden et son équipe proposent différents ateliers et ce, dans le souhait d'aller plus loin dans leur démarche. "Nous avons créé des ateliers de soutien à la parentalité avec les deux éducatrices qui sont justement formées à cela, reprend l'institutrice. Durant cette année, nous avons réalisé plusieurs ateliers axés sur ça. Nous avons également d'autres ateliers à destination des jeunes. Par exemple, des ateliers pour contrer tout ce qui est harcèlement et des ateliers pour qu'ils puissent gérer leurs émotions. Vu que je travaille également la psychomotricité relationnelle, j'intègre forcément des jeux basés là-dessus, tout comme la méditation." Et pour compléter tous ces services proposés, Séverine Spoiden a ouvert un magasin, tout fraîchement inauguré. "L'objectif est de mettre tous ces jeux, tous ces outils à destination des jeunes qui ont des troubles, dit-elle encore. Beaucoup de parents me demandaient comment se les procurer, ils sont désormais en vente ici." Le magasin de Help Soutien Scolaire est donc à la disposition de toutes celles et ceux qui rencontrent des problèmes.