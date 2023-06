"De la douceur" pour les artistes et le public à Achouffe ce week-end (vidéo)

Du talent en veux-tu en voilà

Le cadre se prête magnifiquement bien à ce type d’événements. Le village, calme et plus que verdoyant, dispose de quelques agréables terrasses pour accueillir les visiteurs, les laissant profiter de la nature et même de plusieurs étangs. Originaires de la région ou ayant fait le déplacement depuis des contrées plus lointaines, les promeneurs ont pris plaisir à se balader, tantôt sous le soleil, tantôt dans des coins plus ombragés.

Pour cette 19e édition, plus de trente peintres, aquarellistes, illustrateurs, sculpteurs et photographes ont pris place dans le village le temps d’une journée, ainsi que plus de trente artisans. Parmi certaines techniques, on retrouvait le tournage sur bois, la céramique, le cuir, des bijoux ou encore de la mosaïque. De quoi se laisser surprendre par de nombreux talents, et le mot est faible. Toutes et tous ont pris plaisir à faire découvrir leur univers, entre des œuvres abstraites, colorées et originales. Le contact avec le public, accompagné de ses questions et remarques constructives, fait toujours plaisir à voir et à entendre.

Un bilan plutôt positif

Le bilan est plutôt très positif pour cette 19e édition, comme l’explique l’organisateur et animateur culturel Stéphane Deprée. "C’est une balade conviviale, familiale et sans prise de tête, dit-il. Le bilan de la journée est bon mais il est vrai qu’il varie d’une année à l’autre selon de la météo. L’an dernier, c’était le déluge donc le public et les artistes n’ont pas suivi. Mais dès qu’il y a un rayon de soleil, ils sont là et ont envie de discuter". Quelques animations étaient organisées tout au long de la journée comme un concert, une démonstration d’un cracheur de feu et d’un accordéoniste ou encore un atelier maquillage. "Les visiteurs viennent de Flandre mais aussi de France, reprend Stéphane Deprée. Certains sont plus habitués aux brocantes et aux marchés tandis que d’autres viennent pour discuter, donc ça s’équilibre. J’étais moi-même fort détendu lors de cette journée. Elle a amené beaucoup de douceur, les gens ont pris le temps de flâner. Et c’est finalement ça l’intérêt de cette manifestation". Une manifestation qui avait déjà lieu il y a vingt ans, à l’initiative de Jean Pochet, président du cercle culturel et artistique Alta Falesia, qui signifie "hautes falaises" et qui était d’ailleurs le premier nom donné à Houffalize. Depuis, la manifestation s’est agrandie, n’en devenant pas moins agréable, bien au contraire.

Régine Cobraiville, entre acrylique et aquarelle

C'est dans un coin ombragé que Régine Cobraiville s'est installée pour faire découvrir son art. ©EdA

Au fil de la balade, les visiteurs ont découvert des artistes bien différents. Parmi eux, Régine Cobraiville, qui n’en est pas à sa première participation. "Je participe depuis longtemps aux Z’Ateliers avec Stéphane Deprée, explique-t-elle. J’ai déjà participé à l’événement avec mes œuvres à l’acrylique. Mais cela fait deux ans que je peins à l’aquarelle. Je la préfère parce que c’est beaucoup plus fin, ce sont de belles couleurs. Cela fait toujours plaisir de savoir si ça plaît ou pas. C’est très gratifiant de rencontrer le public parce qu’en tant qu’artistes, nous sommes toujours dans le doute. C’est pour cela que j’ai diversifié mes tableaux, pour montrer le panel qu’il est possible de réaliser. En plus de ça, le cadre est bucolique, c’est juste ce qui convient."

Valérie Doat a invité le public à peindre

Le tableau blanc qu'a installé Valérie Doat a rapidement pris des couleurs. ©EdA

Autre artiste pleine de talent à découvrir, Valérie Doat, jeune artiste habitant Arlon. Il s’agit de son premier village des artistes à Achouffe et c’est au bord de l’un des étangs du village qu’elle s’est installé pour faire découvrir son art. "J’aime peindre devant les gens, dit-elle. Achouffe m’avait l’air très convivial et le côté nature de l’endroit convaincu. Pour l’instant, je réalise des œuvres à l’huile et au fusain. Souvent, cela vient d’une émotion que je ressens, ça m’aide à les travailler." La jeune Arlonaise a également installé un panneau blanc à côté de son stand et en a fait une œuvre participative. "Ce qui me fait du bien, c’est d’interagir avec les gens, reprend-elle. Mon souhait est de mettre en place des ateliers, je voulais donc les engager, avoir un échange avec eux et voir comment ils allaient accueillir mon travail. Beaucoup d’enfants mais aussi certains adultes ont été intéressés par l’initiative." Valérie Doat a notamment reçu le prix de la Commune de Houffalize.