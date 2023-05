Record pour la fête du Parc Naturel des Deux Ourthes à Bonnerue avec plus de 4 000 visiteurs (vidéo)

Plus de 4 000 visiteurs sur la journée

La fête du Parc Naturel des Deux Ourthes n’a plus rien à voir avec sa première édition, organisée dans le village de Givry en 2002. Depuis, elle ne cesse de grandir, tant au niveau des exposants que des visiteurs. "Nous avons explosé les compteurs cette année, explique Michelle Paligot, employée au Parc Naturel. Nous avons 90 exposants et au vu de la météo, nous avons accueilli plus de 4 000 personnes sur la journée, c’est exceptionnel." Ce dernier chiffre a de quoi faire peur pour un village comme Bonnerue et pourtant, il faisait agréable de se promener dans les différentes rues et d’aller à la rencontre des agriculteurs, producteurs, brasseurs, artisans et marchands de glace.

"J’aime mettre le boxon dans les villages, reprend Michelle Paligot en riant. Mais il fait bon vivre. Nous avons eu des réunions avec les habitants au préalable pour les prévenir de ce qui les attendait. Tous se sont prêtés au jeu et beaucoup se sont amusés à décorer le village pour l’occasion."

"Une agriculture ? Non… Des agricultures"

Le thème de l’événement lui vaut aussi son succès. Chaque année, une thématique est en effet choisie et ce, afin d’éviter que la fête ne soit trop redondante. "Nous avons évidemment un tronc commun sur l’événement avec les artisans, les associations et nos partenaires, explique encore Michelle Paligot . Mais depuis quelques années, nous avons un thème, ce qui nous permet d’avoir quelque chose de différent d’année en année et de mettre le focus sur l’une des missions du Parc Naturel."

Cette année, le thème s’est porté sur les différentes manières d’aborder l’agriculture. "Nous nous adaptons d’abord au lieu qui nous accueille, dit-elle. Il y a encore des activités en lien avec l’agriculture dans le village de Bonnerue, comme une ferme qui organisait plusieurs visites. Cela nous semblait cohérent. Cela nous permet aussi d’avoir un public fidèle mais aussi de nouveaux visiteurs. La fête est devenue un chouette lieu de rencontre."