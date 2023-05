Houffalize: Un appel à manifestation d’intérêt pour le camping du Viaduc

Le bourgmestre, Marc Caprasse en donne les modalités. Il précise que la pondération du dossier de candidature se décline en deux axes: le premier concerne la qualité du projet, qui compte pour 60% dans la décision et le second, pour les pourcents restants, touche l’aspect financier.

Pour ce dernier, un montant de 50 000 € annuel sert de base et est négociable. Cette pondération est signe, pour le mayeur, qu’il n’y a aucune exclusive, la seule exigence étant une vocation liée à l’hébergement touristique, tous les projets étant les bienvenus. Cette vision des choses, le conseiller de la minorité Marc Buytaert est loin de la partager. Pour lui, on se dirige vers la fin du camping social, les projets rentrés étant sans doute orientés vers d’autres concepts, vers une notion de village de vacances, pas forcément accessibles à tous.

Au vote, on enregistre trois abtsentions, celles de Marc Buytaert, Claude Philippart et Anne-Sophie Gadisseux, tous de la minorité.

Ligne de conduite pour les gîtes

De tourisme il en sera encore question lors d’une information -pas de vote donc – concernant l’adoption par le collège, d’une ligne de conduite pour les gîtes dans les villages. La philosophie développée dans ce document est de garantir un équilibre entre la pression touristique et la vie des habitants des villages.

Ainsi, dans les cœurs de ces villages, les nouvelles constructions de gîtes seront interdites et la possibilité de réhabiliter un bâtiment en hébergement ne pourra être effective que pour des bâtisses de 10 ans au moins. La capacité des gîtes sera limitées à 6 personnes dans les centres de village et à 15 à l’extérieur et leur nombre ne pourra excéder 40% du bâti d’une entité.

CCATM

Notons que la présence imposée d’un référent, capable d’intervenir dans les 15 minutes.

Sur ce document, le Claude Philippart (min.) s’interroge sur la situation d’Houffalize ville, qui n’est pas soumise au même règlement et sur le refus de la CCATM d’avaliser ce document. Pour le mayeur, la situation d’Houffalize centre est différente de celle des villages et, concernant la CCATM, il évoque certains points de détails, comme la volonté du collège de quantifier les choses, qui n’ont pas reçu l’assentiment de la commission.