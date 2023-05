Le Parc naturel des deux Ourthes en fête à Vielsalm pour sensibiliser aux agriculteurs

Et cette année, c’est sous le thème de "Une agriculture ? non, des agricultures" que tous se rassembleront. Avec le but de "sensibiliser sur le monde agricole, souvent méconnu, et d’en montrer les différentes facettes", expliquent les organisateurs.

Ils poursuivent: "Qu’ils soient maraîchers, éleveurs, céréaliers, fromagers, viticulteurs…, ils sont tous agriculteurs et pourtant, leur travail est bien différent. Une fois, les légumes cultivés, les animaux élevés, les fromages affinés… il faut vendre les produits et de nouveaux, les filières sont très variées. Autre aspect à explorer, autrefois, la formation était souvent empirique et transmise de père en fils. Les agriculteurs d’aujourd’hui ont souvent suivi une formation professionnelle pour pouvoir s’adapter aux nouvelles technologies entre autres. Et que dire de leur rôle dans la préservation de la biodiversité et du défi qui les attend face au changement climatique."

Démos très diversifiées

En plus des activités liées au thème, ces festivités proposeront le marché des producteurs et artisans du parc, une exposition de peintures et photos, des animations musicales ou encore atelier bricolage nature pour les enfants. Un espace "enfants" est d’ailleurs prévu, avec des promenades à dos d’âne, un atelier de fabrication de beurre, un atelier cuisine et un atelier dessin.

Parmi les animations prévues toute la journée, les visiteurs pourront retrouver les écoles de la commune de Houffalize, qui présenteront le travail réalisé en classe sur le thème de l’agriculture, l’ADL sur la rémunération équitable, Diversifruit sur le verger haute tige, la grainothèque de Houffalize, la petite ruche et le bien connu centre de Michamps. Sans oublier des démonstrations de fauchage à l’ancienne, de mur en pierres sèches et de toilettage des chevaux de trait qui en raviront plus d’un.

Il sera aussi possible de visiter la ferme Dry les Cortis, à 10 h 30 et 14 h 30 et de "causer" wallon dans la salle du village de 14h à 17 h.

Programme complet est à découvrir sur www.pndo.be.