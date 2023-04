Le cœur de Houffalize sera de nouveau éclairé le soir

Un boni malgré l’augmentation des dépenses

À l’ordinaire, le résultat global s’élève à 980 000 €. La barque est donc maintenue malgré l’inflation et la crise en Ukraine qui impactent toujours les budgets communaux.

La directrice financière explique néanmoins que les recettes et les dépenses sont en augmentation au vu du nombre de la population qui ne cesse d’accroître. "Au niveau des dépenses, les frais de personnel augmentent de 360 000 € par rapport à 2021, dit-elle. Pour les frais de fonctionnement, nous sommes à 200 000 € de plus que l’année précédente. En ce qui concerne l’énergie, la Commune a dépensé 249 000 € en 2022, cela s’explique par l’augmentation du prix des combustibles et de l’électricité."

Malgré ces différentes crises énergétiques et de matières premières, le compte reste donc en boni. La directrice avertit néanmoins que des investissements importants sont en cours sur le territoire communal et que ceux-ci auront un impact sur les budgets des prochaines années. Autour de la table, aucune question n’est posée, aucune remarque n’est formulée. Le point est voté à l’unanimité.

Le cœur de la Ville de nouveau éclairé le soir

Plus tard durant la séance, une prolongation de la coupure de l’éclairage public est abordé. Le conseiller de la minorité (L’Essentiel), Mathieu Philippe, demande s’il est possible de laisser l’éclairage allumé le week-end. "L’été approche et nous allons accueillir beaucoup de touristes. Pourquoi ne pas laisser l’éclairage ouvert à certains moments ?"

L’échevin Philippe Cara lui répond que certains lieux retrouveront leur éclairage habituel, comme par exemple Houtopia et le chemin qui mène jusqu’au centre sportif. "Il y règne peut-être un sentiment d’insécurité, c’est pourquoi ce chemin sera de nouveau éclairé, affirme-t-il. De plus, le cœur de la Ville retrouvera un éclairage plus soutenu. L’action qui a été menée, en coupant l’éclairage public à certaines heures, a été porteuse au niveau budgétaire. Entre 2020 et 2022, nous pouvons dire que nous avons consommé 20% d’électricité en moins." Le point est voté à l’unanimité.