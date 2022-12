L’augmentation de 40% du budget concernant les salaires des employés communaux a questionné Albert Lamborelle qui a cherché à en savoir les raisons. "Ce sont des détails techniques difficiles à expliquer, répond le collège. Nous reviendrons vers vous avec davantage de précisions."

La minorité tacle: "Cela mérite des explications plus claires". L’annonce du coût d’une passerelle au-dessus de l’Ourthe fait bondir Albert Lamborelle. En effet, pas moins de 800 000 € ont été alloués à ce projet. "Comment une simple passerelle peut-elle coûter une telle somme ? Et quel est son intérêt ?", s’insurge-t-il. Réaction immédiate du bourgmestre Marc Caprasse, qui défend bec et ongles: "Ce n’est pas une simple passerelle. Le plan est d’envergure et concerne toute la région. Il s’agirait d’un projet subventionné à 80% par la Région et qui fera partie d’un circuit pédestre et touristique. " Si pour certains la somme paraît pharaonique, pour le Collège, c’est une question d’ambition ", ajoute le bourgmestre. Les réponses ayant laissé l’opposition totalement dubitative, cette dernière a voté contre le budget 2023.

La vente de l’ancienne école d’Ollomont signée

D’abord mise à prix à 180 000 € bien qu’estimée à 230 000 €, Les acquéreurs n’ont pas fait la queue pour ce bâtiment du XIXe qui a fait son temps. La Commune ayant proposé de laisser partir le bien de gré à gré, la dernière proposition a été retenue, soit une vente à 205 000 €.

Petite consolation pour les anciens élèves de l’école, ils auront leur propre conseil communal en 2023. Une belle part de bûche et une boisson ont salué la fin de la réunion.