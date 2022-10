Zoé, la jeune Flamande, a-t-elle été poussée dans sa chute mortelle à Houffalize il y a un an ?

Ce jour-là, un jeune couple campinois de Meerhout (province d’Anvers), Joeri Janssen et son épouse Zoë Snoeks, habitués de mini-trip en Europe à bord de leur camping-car, avaient passé la nuit à proximité d’un site paysager bien connu au-dessus de l’Ourthe à Nadrin (Houffalize), le rocher du Hérou.

"Nous nous sommes levés tôt le matin du 2 novembre. Nous voulions prendre des photos sur place. C’est un endroit où il y a souvent du brouillard et cela donne très bien en photos, ce paysage de rêve plongé dans les nuages", avait confié le mari, Joeri, quelques heures à peine après le drame, à nos confrères du Laatste Nieuws.

Le mari remonte rechercher le téléphone au Hérou

Très disert, alors qu’il venait de vivre une tragédie sans commune mesure en perdant la femme de sa vie, Joeri Janssen avait ajouté des détails très importants au journaliste néerlandophone qui l’interrogeait: "Zoë s’est mise en position au bord du rocher, attendant que je prenne les photos. Mais elle m’a alors dit de faire attention à nos deux chiens qui s’approchaient du bord. Je me suis retourné vers eux et leur ai dit d’attendre. C’est ensuite que mon regard s’est redirigé vers Zoë, mais elle n’était plus là. Cela a dû arriver en même pas 5 secondes. Je n’ai rien vu, rien entendu. Pas de cri ou de hurlement. J’ai levé les yeux et n’ai constaté que le brouillard. J’ai crié après elle, mais je savais que c’était sans espoir", raconte le mari.

La jeune épouse avait chuté d’une cinquantaine de mètres plus bas. Son corps, sans vie, a été retrouvé plus tard.

À la morgue, se rendant compte que le téléphone portable n’était pas là, le mari, Joeri Janssen, précise qu’il est remonté au rocher du Hérou pour rechercher des vêtements de Zoë et son smartphone. "J’ai retrouvé là-haut son téléphone portable et j’ai vu qu’elle avait pris une photo d’elle sur le rocher, juste avant de mourir. Son tout dernier selfie. Zoë regarde devant elle […]"

Les enquêteurs flamands et le juge d’instruction d’Anvers à Houffalize

À l’époque, la thèse accidentelle étant évidente pour tous, un permis d’inhumer avait été délivré sans difficulté et la jeune femme avait été incinérée, sans autopsie préalable du corps.

Plusieurs mois ont passé depuis lors.

Nous venons d’apprendre que le parquet d’Anvers a repris le dossier au parquet du Luxembourg et a même ouvert une instruction depuis cet été ! C’est-à-dire qu’un juge d’instruction à Anvers est désormais chargé de faire toute la clarté sur cette affaire.

Les magistrats du parquet d’Anvers se réfugient derrière le secret de l’instruction et ne veulent donner aucun détail sur l’enquête en cours.

Mais il nous revient que prochainement, le juge d’instruction anversois, un magistrat du parquet d’Anvers ainsi que des enquêteurs du nord du pays vont descendre au rocher du Hérou pour prendre connaissance des lieux.

Il y a peu de temps également, des policiers de la province de Luxembourg, à la demande de leurs collègues anversois, ont interrogé une des premières personnes qui a découvert le corps sans vie de Zoé Snoeks.

L’instruction progresse. Va-t-elle déboucher sur une inculpation pour homicide volontaire ou involontaire (par exemple une dispute entre époux qui aurait précédé le drame et une chute dans le vide qui n’aurait pas été voulue) ?

Plusieurs questions

Plusieurs questions interpellent dans ce dossier.

Pourquoi le mari, qui semblait réellement très accablé et marqué au moment du drame, s’est paradoxalement répandu très vite en détail très précis dans les médias ?

Tellement vite que grâce au web et aux réseaux sociaux, ses déclarations se sont retrouvées en ligne quelques heures à peine après la chute mortelle de son épouse.

Un autre élément qui intrigue est le fait que la victime, Zoë, si elle avait réellement fait un selfie juste avant de glisser malencontreusement dans le ravin, aurait normalement dû emporter son smartphone dans sa chute.

Soit qu’elle l’avait dans sa main au moment de la chute. Soit qu’elle l’avait glissé dans sa veste ou dans son pantalon.

Or le mari, Joeri, prétend qu’elle avait déposé son téléphone sur place, sur le rocher, et qu’il a retrouvé cet appareil à cet endroit quand il est remonté quelques heures plus tard au Hérou.

Une affaire aussi nébuleuse... que le brouillard automnal du Hérou, un matin de novembre.