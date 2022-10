D’importantes rénovations avaient été nécessaires pour assurer la pérennité de ce véhicule historique, témoin des affres de la Bataille des Ardennes sur la cité bordjeuse.

Son châssis reviendra tout droit d’Allemagne, où un atelier spécialisé s’était chargé des réparations, alors que le 4e Bataillon du Génie d’Amay assurera le transport de la tourelle, depuis le centre d’interprétation des Bastogne Barracks jusqu’à Houffalize.

Une fois les deux parties sur place, une entreprise civile procédera au levage et à l’assemblage du blindé.

Peintures et chenilles

Une fois réassemblé, le char subira encore quelques modifications.

"Actuellement, la couleur du char est jaune sable, correspondant à la couleur de base des engins allemands, explique Marc Caprasse, bourgmestre de Houffalize. La peinture définitive en trois tons et les bons marquages seront appliqués sur site, dans les prochains jours et ce, par des spécialistes. Enfin, les chenilles seront assemblées pour compléter la restauration."

Enfin, c’est tout un espace mémoriel qui verra le jour autour du char.

"Les travaux relatifs à l’espace mémoriel se poursuivront pour une fin de chantier estimée au printemps 2023 si les conditions climatiques le permettent, complète le bourgmestre. Le succès de la restauration proprement dite du Panther est le travail conjoint du War Heritage Institute de Bastogne et de l’entreprise allemande de Monsieur Eugen Krings (Waldsolms, Allemagne) . Sans leur expertise et leur assiduité, ce projet n’aurait certainement pas pu être mené à bien. La Défense, au travers du 4e Bataillon du Génie d’Amay, participe également au succès de cette gageure technique par son appui logistique, ses recommandations et ses encouragements."