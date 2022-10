Houffalize: Houtopia explore le temps qui passe

Cette notion est ainsi partagée de différentes manières aux bambins, en fonction de leur âge. "Pour les tout-petits, nous nous concentrons plutôt sur le cycle des saisons ou du jour et de la nuit, reprend Delphine Didriche. Pour les plus grands, nous nous penchons davantage sur des thèmes plus complexes, comme la rotation de la terre, par exemple." Pour réussir cette approche ludique et sensorielle, Houtopia a développé cinq ateliers, ou plutôt cinq sous-thématiques: l’astronomie et perception du temps, le déroulement inéluctable du temps, les instruments de mesure du temps, ressentir le temps et les unités de temps. "Chaque atelier stimule le ressenti et les émotions des enfants, précise la directrice de Houtopia. L’idée est toujours de vivre ces apprentissages à travers les cinq sens du corps humain." Destinée aux enfants de trois à douze ans, cette expo d’une heure et demi-est la sixième du genre développée par Houtopia. Des thèmes multiples ont ainsi été abordés et tous tournent autour du quotidien de l’enfant. "Par le passé, nous avons travaillé sur la communication, sur l’équilibre, sur le développement durable ou la santé. Avec" Vis le Tempo ", nous partons sur un cycle de deux années scolaires et donc jusqu’en juin 2024."