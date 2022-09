L’Ourthe Chantante en concert ce dimanche à Nadrin

L’ASBL « L’Ourthe Chantante » organise son concert annuel en l’église Sainte-Marguerite de Nadrin ce dimanche 18 septembre à 16 h. Après une présentation de l’église par Georges Nizet, l’orgue anglais de l’église de Nadrin se fera entendre sous les doigts de Gérard Close, organiste à l’Abbaye bénédictine de Clervaux (Luxembourg). « Des œuvres anglaises seront jouées ainsi qu’une œuvre de César Franck dont on célèbre cette année le deuxième centenaire de la naissance, explique Gérard Close. Deux jeunes trompettistes, Alexandre Nutal et Pierre Gangolf joueront ensuite le relais et joueront du Haëndel et du Purcell, soutenus par l’orgue. »