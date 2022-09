Le 10e Festival de la marionnette se déroulera du 16 au 18 septembre à Houffalize

Le thème du dragon sera également mis à l’honneur pour cette édition anniversaire vu que la parade du dimanche suivra le dragon géant de la Compagnie des 4 saisons. "Ce grand dragon sera accompagné par les bébés dragons réalisés par le Miroir Vagabond dans le cadre de ses ateliers itinérants en prélude du festival"ajoute Stéphane Deprée. Il est important de rappeler que le Miroir Vagabond, organisateur de l’événement, parcourt plusieurs villages de la commune dans le but de proposer aux habitants des ateliers de réalisation de marionnettes. Une centaine a ainsi été fabriquée avant ce week-end. "Cela met en avant le côté intergénérationnel du festival qui se veut tout public, relance Stéphane Deprée. La preuve avec une programmation qui propose des spectacles familiaux mais aussi des représentations pour les bébés, pour les ados voire même exclusivement pour les adultes."La soirée de samedi proposera d’ailleurs un spectacle pour enfants sans parents et pour parents sans enfants. En tout, ce seront trente représentations qui seront proposées par les quinze compagnies présentes à Houffalize dès ces 16, 17 et 18 septembre. L’accès à l’événement est gratuit.