La Chouffe mousse depuis 40 ans à Achouffe

" Pour ses études d’industrie alimentaire, Pierre devait réaliser une bière, explique Chris Bauweraerts.Aucun étudiant n’arrivait à refaire la même bière d’un brassin à l’autre. Je lui ai alors dit "Au lieu de glander, on n’essayerait pas de faire une bière dans le garage de la belle-mère?" C’est comme cela que ça a démarré."

Le 27 août 1982, avec un budget minime, la Chouffe est commercialisée.

" Si nous nous sommes retrouvés à Achouffe, c’est grâce à notre belle-mère, reprend Chris Bauweraerts.C’est elle qui a demandé à un agriculteur d’Achouffe, Albert Masson, s’il pouvait nous mettre une grange à disposition. Il a répondu "ben aye" comme on dit en Ardenne. Sans cela, nous nous serions peut-être retrouvés à Ollomont et on n’aurait jamais entendu parler d’Achouffe."

Tournant en 1992

Si la success story est en route, les débuts sont difficiles. L’argent gagné par les deux brasseurs est exclusivement réinvesti dans la brasserie. Il faut attendre le début des années 1990 pour constater un premier tournant majeur, selon Chris Bauweraerts.

" En 1992, nous avons acquis une nouvelle salle de brassage. À partir de ce moment-là, nous avons pu acheter du matériel neuf. Ce fut très important." En dix ans, la production est ainsi passée de 49 à 5000 hectolitres.

" Un autre tournant, c’est l’acquisition du dépôt de Fontenaille quelques années plus tard, où nous mettons toujours en bouteille aujourd’hui. Cela nous a permis de stocker plus car nous atteignions notre limite à Achouffe."

Un marché mondial

Le train est lancé et ne s’arrêtera plus. En 2006, la Chouffe est rachetée par Duvel. La route des deux compères se sépare alors. Ce rachat va asseoir encore un peu plus le nom Chouffe sur le marché brassicole belge mais aussi et surtout mondial et européen. On la retrouve dans 53 pays.

" La France est devenue le premier pays vendeur de Chouffe, glisse Jean-Lou Barbette, Operations manager pour Chouffe.La Belgique et les Pays-Bas suivent ensuite mais on peut aussi remarquer notre succès en Italie ou aux États-Unis."

Cette renommée mondiale, la Chouffe la doit notamment à son marketing bien placé et à son lutin connu de tous.

" Marcel, c’est le garant d’une certaine espièglerie qui colle à notre bière, reprend Jean-Lou Barbette.Cela rappelle les bons moments que procure la dégustation d’une bière." Et Chris Bauwerarts d’ajouter: " Chouffe est un nom facile à prononcer dans toutes les langues du monde.Cela joue évidemment dans son succès. Mais la base, c’est la qualité de ce qu’il y a dans la bouteille. Et ça, le consommateur, il le sait."