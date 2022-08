La fête continuera samedi, dès 13h, avec quatre groupes qui se succéderont jusqu’au soir (dont les Choffleux d’Buses de La Roche, à 17h). Les festivités battront toujours leur plein dimanche dès 13h et se termineront en grande pompe avec un concert de Mister Cover à 22h.

Success story

Cet événement célèbre chaque année l’anniversaire de la Chouffe. Cette bière bien connue fête donc ses 40 ans en ce mois d’août 2022. Une success story sans précédent dans le monde brassicole luxembourgeois. " L’histoire de La Chouffe commence à la fin des années 70, explique-t-on du côté de la brasserie d’Achouffe.À cette époque, Chris Bauweraerts et Pierre Gobron, deux beaux-frères belges passionnés par la bière, créent leur propre bière dans leur garage, au cœur de la Vallée des Fées à Achouffe. Dans leur garage et avec un budget de moins de 5000 euros, ils réalisent leur rêve: le 27 août 1982, ils commercialisent leur propre bière. La Chouffe est née. La bière connaît un tel succès que les 49 litres de bière qu’ils ont alors brassés sont épuisés en un rien de temps. Au milieu des années 80, ils décident d’acheter une ferme et se lancent pleinement dans l’aventure brassicole. En 1992, 10 ans après le premier brassin, ils produisent déjà 5000 hectolitres par an."

Depuis, la gamme n’a cessé de se développer avec la Cherry Chouffe, la Houblon Chouffe, la Chouffe Soleil, la Chouffe Blanche, la N’Ice Chouffe mais aussi la Mc Chouffe et la Chouffe Bok. Une édition anniversaire est prévue pour célébrer ces 40 ans de mousse.

À découvrir tout au long de ce week-end en plein cœur de la Vallée des Fées.