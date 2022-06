La MESA 2022, c’est un total de 12417 marcheurs

Peu avant 15h30, quelques participants ont rejoint les abords de la maison communale pour profiter du défilé final, un défilé qui mettra en scène plus de 750 marcheurs.

Grand marcheur devant l’éternel, le bourgmestre local Marc Caprasse a réalisé les quatre jours de marche. "C’est un plaisir de pouvoir offrir à la Défense une vitrine, se réjouit-il. Cela permet également de montrer aux civils la capacité d’organisation des militaires. Mais ce qui marque le plus dans cette marche, c’est la bonne humeur et l’entraide entre les participants quelle que soit leur origine. Il y a vraiment une ambiance particulière qui règne entre tous. Et cela permet aussi une relation singulière entre les civils et les militaires."

Parmi les marcheurs, on retrouvait aussi donc beaucoup d’enfants et de nombreux élèves de la commune hôte. "On n’a pas à motiver les écoles pour participer, cela vient tout naturellement, se félicite encore le mayeur houffalois. C’est notamment le cas pour l’école de Wibrin dans laquelle on retrouve des plaques commémoratives de chaque année depuis 55 ans. Il y a une grosse tradition et cela fait tache d’huile auprès des autres implantations."

Un impact touristique

Le bourgmestre voit aussi un impact touristique. "Cela reste une belle vitrine pour notre région, sourit encore Marc Caprasse. Cela parle toutes les langues et cela doit leur donner envie de retrouver notre région par la suite s’ils ont l’amour de la marche."

Sous la musique de la Royale Musique de la Marine, le défilé va mettre à l’honneur les marcheurs, les Chasseurs ardennais et les autres bataillons qui ont fait les quatre jours. L’orage qui était annoncé durant toute la journée a finalement attendu les derniers instants du défilé pour venir offrir une bonne drache aux participants.

Rendez-vous l’an prochain pour la 56eédition avec une MESA qui devrait débuter à La Roche et se terminer à Sainte-Ode.