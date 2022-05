L'éleveur de Nadrin perd son procès contre Gaia

Fin 2021, c’est au tour de l’éleveur de déposer plainte contre Gaia pour diffamation après la citation directe des défenseurs des animaux. Christophe Bastin estime, via son conseil Me Bihain que "les propos parus dans la presse ont porté atteinte à sa réputation et mis en cause sa notoriété en le présentant comme un tueur de poules impulsif" .

Des griefs cantonnés à la presse

Le tribunal rappelle qu’il est saisi pour la citation directe lancée par Gaia contre l’éleveur. "Le tribunal ne doit dès lors pas prendre en considération les propos de Gaia parus dans la presse et n’est d’ailleurs pas compétent en la matière.Or, les griefs émis par la partie civile à l’encontre de la prévenue Gaia semblent essentiellement consister dans les propos tenus dans la presse. Aucune allusion au fait d’avoir été cité directement par Gaia n’est faite dans cette plainte."

Le tribunal présidé par le juge André Jordant estime "douteux qu’une citation directe devant le tribunal soit considérée comme une dénonciation. Une personne s’estimant préjudiciée, notamment lorsque le dossier a été classé sans suite par le parquet, peut lancer une citation directe comme le prévoir la loi. On ne saurait lui reprocher d’avoir usé de son droit de faire valoir sa position devant le tribunal."

L’association Gaia est dès lors acquittée au pénal.Au civil, le tribunal se dit logiquement incompétent pour connaître la réclamation de Christophe Bastin. L’éleveur réclamait 250000 euros à titre de dommage à Gaia.Le parquet réclamait quant à lui une amende de 500 euros, soit la peine minimum contre Gaia.