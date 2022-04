Houffalize: les papys font de l’écriture

Anthropologie, manipulation et ordre mondial

Sur base de leurs expériences personnelles et professionnelles, mais également de leur apprentissage philosophique, Michel et Louis développent une trilogie qui jette un regard sur l’évolution de notre société. "Le premier tome, intitulé “Skopos ”, le veilleur en grec, est lié à l’anthropologie", glisse Michel. Il décrypte la désorganisation du monde afin de savoir où vont les pouvoirs, dans une sorte dans une sorte d’analyse géopolitique."

Le deuxième tome "Bonobos masqués ou Hommes lucides", s’attarde davantage sur la manipulation des masses et met en garde sur l’utilisation abusive des réseaux sociaux.

Enfin, le troisième tome, met en scène un jeune garçon de 14 ans qui tire en quelque sorte les conclusions des deux tomes précédents. " Dans "Le regard d’Eole, 14 ans", nous questionnons par rapport à la survie de l’espèce humaine, reprend Michel Delacollette. Les organismes internationaux doivent-ils être remplacés? Faut-il un nouvel ordre mondial? "

Un regard pessimiste sur l’avenir

Pour esquisser des réponses à ces questions sérieuses, Michel et Louis se sont réparti les tâches en fonction de leurs matières de prédilection. " Quand on travaille à deux, il faut respecter l’autre, souligne Michel Delacollette. Louis a donc pris en charge le volet philosophique alors que je m’occupais plutôt de la partie finance, économie. Nous voulions faire transparaître notre vécu dans ces livres et ce que nous en tirons."

Cette critique de septante années de capitalisme à outrance ose tirer le meilleur et le pire de différentes époques. "Nous analysons le passé, le présent et le futur, tout en pointant des choses positives et négatives de chaque époque. Notre regard reste néanmoins très pessimiste par rapport à l’avenir et sur les organisations créées après la Seconde Guerre mondiale. Institutions financières et canaux de communication sont devenus plus importants que les États. S’il n’y a pas une prise de conscience collective, nous allons droit dans le mur."