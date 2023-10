Un ancien hall polyvalent bientôt démoli au centre de Hotton dans le cadre de l’opération de réaménagement (SAR) du quartier des Nutons

L’un des prochains grands chantiers sur la commune de Hotton sera, à coup sûr, l’aménagement du site des Nutons, en plein centre de Hotton, en bordure de rue Simon à Hotton. "C’est actuellement un chancre", c’est la bourgmestre Martine Schmit qui le dit, avant de retracer les grandes étapes de ce dossier: "Ce site a été analysé en 2017 déjà. En 2019, nous avons défini le périmètre de la zone de ce site à réaménager (SAR) et vu que, via ce SAR, nous pouvions obtenir une enveloppe de 985 000 € émanant de la Région wallonne. L’étape suivante fut la conception d’un master plan réalisé par la société Impact pour définir les grands axes d’aménagement (logements, mobilité,…). En parallèle à ce SAR, nous avons également travaillé pour intégrer le site des Nutons dans une opération plus large de revitalisation urbaine. Là, c’est actuellement une course contre la montre. Nous sommes dans l’attente de la décision de Namur".