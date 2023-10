Élections communales de 2024 à Hotton: Philippe Courard sera bourgmestre s’il obtient la majorité absolue

Politiquement également, cette mandature fut agitée avec la démission du bourgmestre Jacques Chaplier intervenue fin 2021. Mais aussi deux mois avant, avec la crise qui a vu l’exclusion de la présidente du CPAS, Marie-Anne Benne, du groupe de la majorité Entente communale Celle-ci avait dénoncé à l’époque un accord interne à son groupe prévoyant qu’elle cède la présidence du CPAS à Martine Schmit en cours de mandature. On sait ce qu’il en est advenu. Marie-Anne Benne est restée présidente du CPAS en siégeant comme indépendante et, quelques mois plus tard, Martine Schmit devenait bourgmestre en remplaçant Jacques Chaplier.

Entente communale avec Martine Schmit et Gui Ponsard

Martine Schmit qui, en presque deux ans de mayorat, a su poser sa griffe et imprimer son style. Cette dernière ne laisse d’ailleurs planer aucun doute quant à sa participation aux communales. "J’emmènerai la liste Entente communale avec notre échevin des Travaux Gui Ponsard, qui a réalisé un formidable travail durant les chantiers du pont et d’égouttage à Hampteau."

Il n’empêche qu’à un an de l’échéance communale, le groupe Entente communale apparaît quelque peu déforcé avec le retrait de la vie politique de Jacques Chaplier. "Nous en sommes bien conscients, explique Martine Schmit. Notre mission est actuellement de redynamiser le groupe pour partir en 2024 avec des candidats motivés qui nourrissent des projets pour la commune et ses villages."

Union communale: Jean-François Dewez veut rester en majorité

Le 1er échevin Jean-François Dewez, qui termine son deuxième mandat en tant que 1er échevin, se verrait, lui aussi poursuivre six années de plus en majorité avec son groupe Union communale (MR) "Avec mes deux échevins Laura Debatty et Simon Habran, ainsi que notre conseiller Raphaël Georges, nous avons réalisé du bon travail. Notre groupe avait doublé son nombre de sièges lors des dernières élections. Notre ambition sera évidemment de compter plus que les quatre sièges actuels au soir du scrutin, mais également de rester en majorité. Et je serai à nouveau tête de liste du groupe Union communale", confirme Jean-François Dewez.

Philippe Courard (H12-O) ne veut pas revivre l’issue de 2018

Mais tous à Hotton sont bien conscients que, tout comme il y a cinq ans, celui qui sera le personnage pivot des prochaines élections communales, est Philippe Courard. Bien qu’ayant remporté à l’époque les élections et frôlé la majorité absolue, ce dernier et son groupe H12-O avaient été relégués dans la minorité au soir des élections à la suite de l’alliance intervenue entre le groupe Entente communale de Jacques Chaplier et Union communale de Jean-François Dewez qui obtenait ainsi trois échevins.

Une situation que Philippe Courard ne souhaite plus revivre en 2024: "Nous espérons en effet que les Hottonais se souviendront de 2018 qui vit les perdants s’unir contre la liste gagnante, n’écoutant donc pas le message des citoyens".

Et Philippe Courard, qui se présentera également à la Région en juin 2024, d’annoncer: "Je serai bourgmestre si les Hottonais nous donnent la majorité absolue, donc minimum 9 sièges sur 17, permettant de concrétiser le programme pour lequel nous serons élus, évitant de la sorte les compromissions dues à un manque d’ambition d’un partenaire. Nous serons bien évidemment ouverts à un élargissement de la majorité dans l’intérêt du bon fonctionnement de la commune. Nous ne voulons pas d’une majorité faible qui subit des tensions internes qui paralysent l’action au profit des citoyens. Et nous ne scellerons aucun accord préélectoral avant les élections."

Et si Philippe Courard venait à ne pas réaliser la majorité absolue qu’il ambitionne, les jeux seront plus ouverts que jamais à Hotton.