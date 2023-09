Après presque un an et demi de chantier, le pont de Hotton a été inauguré: "Aujourd’hui, il nous paralyse de beauté"

"Si le chantier du pont qui a duré presque un an et demi en a fait transpirer plus d’un et provoque des problèmes de mobilité, aujourd’hui, il nous paralyse de beauté !". Telles furent les mots de la bourgmestre hottonnaise Martine Schmit en entamant la séance de discours de cette journée inaugurale, mais surtout festive. "Il nous a fallu beaucoup de patience mais le résultat en vaut la peine et embellit le cœur de notre commune", avant de remercier tous ceux qui ont participé à ce chantier d’envergure.