Animations gratuites, Week-end du client, feu d’artifice, concert de La Bande à Lolo,…: le pont de Hotton rénové sera inauguré de façon festive le samedi 30 septembre

Rappelez-vous la saga des feux, d’embouteillages et de circulation perturbée jusqu’au 8 décembre 2022 où les feux tricolores qui cadençaient la traversée du pont. Ces derniers ont finalement été enlevés, pour la plus grande joie des commerçants et de la population. Après le rétablissement de la circulation sur le pont en décembre dernier, il restait encore à poser le garde-corps et aménager la zone piétonne. Pour parachever ce projet d’envergure, l’entreprise a posé le mobilier et procédé au marquage. En juin dernier, l’ensemble des travaux était finalisé.

"Les activités ont battu leur plein tout l’été, laissant peu de temps et de place à l’organisation d’un événement extraordinaire pour fêter la fin des travaux. L’inauguration du pont de Hotton aura donc lieu le samedi 30 septembre prochain", explique-t-on du côté de la Commune d’Hotton.

Animations gratuites et Week-end du Client

De nombreuses animations seront au programme le samedi 30 septembre prochain.

Outre la partie académique prévue entre 11h et midi, avec la participation de la Fanfare royale de Hotton, un petit-déjeuner sera offert aux 500 premiers inscrits entre 9h et 10 h 30 ; tout comme à l’issue de l’inauguration officielle, sera également offert par la Commune un apéritif dînatoire par la Commune aux 500 premiers inscrits.

Outre cette partie plus protocolaire, de nombreuses animations seront prévues au fil de cette journée festive avec notamment des jeux géants en bois proposés par la bibliothèque communale sur la plage, des grimages sur le thème de la rivière devant RIVEO.

Dans la rue Haute, seront également proposées des démonstrations de danse country, avec le club CSA d’Hotton entre 1430 et 15 h 15 ; et de danse avec le club local "Body Moving and Dance" entre 15 h 30 et 16 h 15. Musique ensuite avec Stéphanie et Jacques en guitare-voix.

Des vols en montgolfières seront également possibles au départ de l’île de l’Oneux (inscriptions préalables au 0476/45 95 67 ou vincent.demelenne@skynet.be)

Par ailleurs, des visites techniques du chantier seront organisées à 14h et 15 h 30 au départ de la passerelle du kiosque par l’entreprise Galère qui a réalisé ces travaux d’envergure. Sur le kiosque, des projections réalisées notamment par des élèves de primaire et le SPW retraceront en continu l’historique du pont.

Les commerçants hottonnais sont également associés à la fête et accueilleront les visiteurs dans le cadre du Week-end du client.

Feu d’artifice et concert de la Bande à Lolo en soirée

Pour clôturer cette journée de fête, un feu d’artifice sera tiré à 20 h, avec ensuite un concert gratuit de La Bande à Lolo sur la place conviviale devant l’église.