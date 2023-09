Hotton: Les travaux d’égouttage de la rue de la Chavée débuteront le 1er   octobre à Hampteau

Les travaux sont prévus en plusieurs phases.

La première phase sera concentrée sur la partie basse de la Chavée: entre les carrefours avec la rue de La Roche et la rue du Gros Bois "Dans cette zone, il faudra composer avec le pertuis existant et donc, creuser profondément, explique l’échevin. Préalablement aux aménagements de surface, il faudra déplacer les impétrants, enfouir le réseau électrique et procéder aux raccordements prévus, mais encore poser un égout en démarrant à plus de 4 mètres de profondeur,…"

Déviations et mesures pour les riverains

Durant cette phase de travaux, la rue de la Chavée sera fermée à la circulation et des déviations seront mises en place.

L’accès à l’école communale de Hampteau se fera à pied ou à vélo vie le chemin RAVeL. Au niveau de la station Q8, une zone temporaire de stationnement sera aménagée. "Cela nécessiter l’organisation de rangs scolaires et le RAVeL sera éclairé."

Quant au parking situé à l’entrée de la rue de la Chavée, le long de la rue de La Roche, il restera accessible.

Les riverains pourront accéder avec leur véhicule à leur habitation par la rue de La Roche ou via la déviation, par la rue de la Libération, en fonction de l’avancement du chantier, hormis les trois ou quatre jours nécessaires au raccordement sur l’égout.

La deuxième phase, prévue ultérieurement, se poursuivra, quant à elle, jusqu’au bout de la rue de la Chavée.

Un chantier entamé en août 2019

Dans le bulletin communal hottonnais de rentrée, l’échevin des Travaux rappelle que cet important chantier d’égouttage a commencé en 2019. "Le chantier concernait la rue principale, celle de La Roche (N833-, et ensuite la rue du Moulin. Certains pourraient donc se demander pourquoi les travaux de la rue de la Chavée n’ont pas été entamé dans la foulée ?"

Gui Ponsard explique les raisons d’un tel délai: "Tout d’abord le chantier de la N833 a pris du retard pour plusieurs raisons: mises à l’arrêt en janvier 2020 en raison de fortes pluies, la crise Covid et son confinement, les inondations de juillet 2021, des travaux non prévus et enfin les travaux d’aménagement du pont de Hotton en août 2021 qui ont impliqué la fermeture de la rue Simon, voie d’accès à Hampteau. Il fallait donc permettre la déviation par la rue Chavée. Le chantier de la rue du Moulin a, lui aussi, pris du retard en raison de la guerre en Ukraine impliquant une pénurie de matériaux et des problèmes d’approvisionnement. Enfin, il a fallu également avec le parcours administratif de ce dossier.", conclut l’échevin des Travaux.