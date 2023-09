À la découverte des pépites du centre culturel de Hotton lors de cette saison 2023-2024

Et des pépites culturelles, il y en aura encore foison lors de cette saison 2023-2024. "Nous avons voulu proposer une saison joyeuse, un peu plus légère, avec des spectacles néanmoins toujours porteurs de sens. Les gens, actuellement, sont en demande de joie, d’authenticité, de chaleur humaine. Une simplicité et une convivialité qui sont un peu la marque de fabrique de notre petit centre culturel", indique Véronique Piscart au moment de livrer quelques coups de cœur de saison:

1. Ouverture de saison ce vendredi 22 septembre

L’ouverture de la saison est prévue ce vendredi 22 septembre à l’Espace culturel hottonnais. Avec dès 18 h 30, le vernissage de l’exposition Poésie cachée de Bernadette Rensonnet, artiste-peintre du village de Noiseux. Une expo qui sera par ailleurs visible jusqu’au 14 octobre. La soirée se poursuivra avec, à 20 h, le spectacle Déjà, un seul en scène déjanté de et par Sophie Bonhôte de la Cie "C’est comme ça". La soirée sera gratuite.

2. Sur scène

Cette saison 2023-2024 proposera de nombreux spectacles à ne pas manquer. Le jeudi 19 octobre, Vincent Pagé sera Fidèle au poste à la salle du Royal.

Farah viendra présenter son humour noi le jeudi 16 novembre au Plaza. ©

L’humoriste Farah viendra présenter son humour noir et didactique dans un spectacle organisé en collaboration avec le cinéma Plaza le jeudi 16 novembre.

Le samedi 10 février 2024, rendez-vous au Royal pour l’un des coups de cœur de la saison avec le duo Kowari qui présenter Ardent, un spectacle multigenres présenté comme un conte musical agrémenté de projections traitant de l’âge d’or et du déclin du bassin houiller liégeois. "Un spectacle original, intense et immersif", insiste Véronique Piscart.

Le spectacle "Ardent" du duo Kowari, l’un des coups de cœur de cette saison à découvrir le samedi 10 février 2024. ©

Autre coup de cœur du centre culturel, le spectacle Mute interprété par Laurent Dauvillée et Dany Marbais. Un spectacle muet dans lequel l’émotion est constante à découvrir au Royal le 16 mars 2024.

3. Pour les enfants Les enfants

ne sont pas oubliés de la programmation avec outre le traditionnel rendez-vous de Noël au Théâtre, une exposition consacrée à l’illustratrice jeunesse Annick Masson qui se tiendra à l’Espace culturel du 22 novembre au 13 janvier, avec notamment l’organisation d’un atelier Renc’Art le dimanche 26 novembre.

Le mercredi 6 mars, le Théâtre des Zigomars viendra présenter Le tout petit monsieur, un doux spectacle à voir dès 6 ans.

"Canto" du Théâtre de la Guimbarde, un spectacle pour les tout petits, dès 18 mois. ©– Nicolas Bomal

Coup de cœur jeunesse du centre culturel le dimanche 14 avril avec Canto du Théâtre de la Guimbarde pour les tout-petits, dès 18 mois.

4. Mais aussi…

Bien d’autres rendez-vous seront encore au programme avec notamment le cycle des Explorations du monde à découvrir au fil de la saison au Plaza, le concert Judith et Sémélé organisé le samedi 14 octobre à l’église baroque de Melreux dans le cadre du festival MubaFa, les soirées d’initiation au Swing les vendredis 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre.

Les ateliers Swing seront organisés les vendredis 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre ©

www.centreculturelhotton.be ; 084/41 31 43