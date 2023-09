La nouvelle aile de l’école libre de Hotton est opérationnelle

Trois classes, un réfectoire,…

"Il reste juste encore quelques travaux de finition à l’extérieur du bâtiment à effectuer, tels que le parement en bois, précise Julien Baudouin, le directeur de l’école libre qui accueille 115 élèves en primaire et une cinquantaine en maternelle. Le nouveau bâtiment comprend un vaste réfectoire, une cuisine attenante et mon bureau de direction au rez-de-chaussée. à l’étage, on retrouve trois classes, un espace bibliothèque-ludothèque, douches et sanitaires pour nos activités sportives."

Ces travaux d’envergure avaient été entamés en février 2022 avec la démolition de l’ancienne salle paroissiale, connue de tous les Hottonnais car le lieu accueillait de nombreuses activités de la localité. Celle-ci, qui était devenue trop vieillotte, fait place à présent à un bâtiment flambant neuf.

La salle de réfectoire toujours accessible à la location

"La salle de réfectoire sera toujours accessible à la location pour des activités de type conférences, réunions, fêtes de famille, mais également pour les camps de mouvements de jeunesse en été", insiste le directeur.

"Nous avons privilégié la construction d’une nouvelle construction offrant des performances énergétiques optimales, a indiqué, quant à lui, Pascal Deresteau, qui s’est exprimé au nom du Pouvoir organisateur – (PO), en l’absence de son président Jacques Chaplier, excusé. Après un long parcours administratif, entamé sous l’ancienne direction d’Albert Cornet, et la démolition de l’ancienne paroissiale, les travaux de construction qui ont été entamés en juin 2022 pour se finir un an plus tard."

Le coût pour la construction de cette nouvelle aile est d’environ 1 million d’€, subsidié à 70% par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de son Plan prioritaire de travaux.

Le PO qui a déjà les yeux entièrement tournés vers un autre projet, d’envergure, à savoir la construction d’une nouvelle à l’école libre de Bourdon.