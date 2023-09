Quel bilan pour les camps de jeunesse organisés cet été sur le territoire hottonnais ?

En fin de conseil, lors de la traditionnelle saison des questions d’actualité, le conseiller du groupe de la minorité H12.O Marc Breuskin s’est interrogé sur le bilan que l’on pouvait tirer des camps de jeunesse organisés cet été sur le territoire de la commune: "La presse a relayé durant l’été certains problèmes de nuisance sonore notamment à Monville, où le problème pour les riverains semble persistant. Loin de moi l’idée de cibler les camps de jeunesse. J’ai moi-même été scout et je trouve cela formidable. Mais ne doit-on pas limiter le nombre de camps présents l’été sur la commune et que peut-on encore faire pour améliorer les choses ?"

La bourgmestre Martine Schmit lui répond: "Pour ma part, cet été s’est fort bien passé, nous avons eu deux problèmes plus importants avec des camps à Melreux et Werpin, ainsi que le problème de bruit persistant à Monville. Conformément au nouveau réglement de police qui stipule les obligations tant de propriétaires de terrain que des locataires. Nous avons émis quatre avertissements cet été et tout est rentré dans l’ordre par la suite. Il faut savoir qu’en cas de non-respect de cet avertissement, c’était retour maison. Je me dois de féliciter le travail des équipes et du Monsieur camp qui ont travaillé d’arrache-pied cet été pour que tout se passe bien. Cet été, nous avons accueilli 17 camps, soit environ 1 700 jeunes avec une limite de 100 jeunes par camp. Je pense qu’il ne faut pas aller plus loin en termes de camps. Restent effectivement les problèmes de bruit à Monville où le problème semble persistant. Peut-être faut-il revoir la configuration des camps à cet endroit ? Tout cela sera discuté ce mercredi lors d’un débriefing de la saison."

Des sauts inconscients et dangereux dans l’Ourthe

Autre question d’actualité soumise à la majorité, par Philippe Courard celle-là: "J’ai été témoin de comportements pour le moins effrayants et inconscients. Certains s’amusent à sauter dans l’Ourthe, à l’aveugle, du parapet situé quelques mètres plus haut dans la rue Simon. C’est plus que dangereux. Il y aura un jour un tué. Ne faudrait-il pas installer un panneau interdisant la pratique ?"

La bourgmestre Martine Schmit lui répond: "Tout comme la police, nous sommes au courant et bien conscients de ces comportements il est vrai particulièrement inconscients."

Une passerelle à rénover à Hampteau: à qui la propriété ?

Les conseillers hottonnais ont approuvé à l’unanimité les conditions et mode de passation d’un marché de travaux concernant la rénovation de la passerelle au château du Héblon à Hampteau. "On fait passer ce point malgré le fait que les nouveaux propriétaires revendiquent la propriété de cette passerelle, précise l’échevin des Travaux Gui Ponsard. Il est vraiment temps de la rénover. Le temps de vérifier à qui appartient cette propriété, nous prenons déjà les devants afin d’être prêts. Le coût estimé de cette rénovation est de 263623 € TVAC."