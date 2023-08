Michaël Vaessen sera le prince de l’édition 2024 du carnaval de Hotton

Michaël Vaessen et son épouse Geneviève font partie du groupe carnavalesque "Amblance" dont la trentaine de membres, composés de membres et d’amis de la famille, défile au sein du carnaval hottonnais depuis quelque cinq années. Michaël Vaessen est chauffagiste. Lui et son épouse habitent le village de Melreux. Ils ont trois enfants et quatre petits enfants. Le nouveau couple princier vous donne d’ores et déjà rendez-vous le week-end des 20 et 21 avril 2024 pour vivre le carnaval hottonnais et avant cela ce mardi 8 août, dès 21 h, pour le bal du Prince organisé dans le cadre de la kermesse.