Marché de terroir au château de Deulin ce dimanche 13 août

Une trentaine d’étals seront déployés avec de bons et beaux produits, fruits du travail de producteurs passionnés, toujours heureux de partager leurs expériences. Parmi ceux-ci: un apiculteur, un producteur d’huiles d’olive, des producteurs de pomme de terre, les vins du Domaine de Chenoy mais encore des sirops, des épices du monde, des légumes frais, des tartes. Des artisans seront aussi présents et proposeront poteries, céramiques, vaisselle et ustensiles,…