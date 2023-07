Le festival country & western organisé ces 28, 29 et 30 juillet: Hotton va vivre à l’heure américaine

Depuis plus de trente ans, Jules Parmentier et son équipe organisent ce voyage annuel en Amérique.

La vie à l’américaine sur 10 zones

Tout au long des trois jours, de nombreux artistes country se produiront sur deux scènes, dont le grand chapiteau de la place du Batty, parmi lesquels Sina Theil, Gone Country, Karoline & The Free Folks Country band, Yara & band, Two of a Kind, Texas Sunrise, Franck USA, Matt Carson, Enerj’Ane, Runway 2, Arthmony,… La programmation des trois jours est disponible sur le site www.country-western.be. Entrées pour les concerts: 10 € le vendredi 28 juillet de 17h à minuit ; 15 € le samedi 29 juillet de 13h à minuit ; 10 € le dimanche 30 juillet de 12h à 20 h.

Durant ces trois jours, Hotton se transformera en véritable village du Far west avec 10 zones bien délimitées dans lesquelles on pourra retrouver des workshops de danse country avec Marie-France et Christian, des démonstrations de danse country avec le club CSA de Hotton, des camps de cow-boys, de trappeurs et d’indiens. Mais encore des démonstrations de fauconnerie, un espace pour les cavaliers, une grande exposition de trucks américains,…

Un village de foodtrucks permettra également de se restaurer tout le week-end.

Et c’est devenu la tradition, le dimanche à 10 h 30, une messe country sera célébrée par l’abbé Kusola de Hotton accompagné par les chansons de Lucky Jordan.

L’entrée est gratuite sur toutes les zones hormis pour les concerts sous le chapiteau situé sur la place du Batty.

Toutes les infos utiles sur le site www.country-western.be