20 ans de vie parlementaire pour Philippe Courard

C’était il y a 20 ans, presque jour pour jour. Le 16 juillet 2003, l’Hottonnais Philippe Courard prêtait serment pour la première fois devant le Gouvernement wallon. Depuis lors, il n’a jamais quitté la vie parlementaire. Ministre wallon, secrétaire d’État, président du parlement de la Communauté française, mais aussi député wallon et sénateur, l’ancien bourgmestre de Hotton a occupé plusieurs fonctions politiques. Il a lancé le code de la démocratie locale, avec un principe fort: est désigné bourgmestre, le candidat élu qui a remporté le plus de voix sur la liste la plus forte composant le pacte de majorité. Il a participé à la fusion du MET et MRW donnant naissance au SPW (Service public de Wallonie). Notons encore, qu’en tant que sénateur, il a fait réviser la Constitution afin d’y intégrer un article permettant de garantir la jouissance des droits et libertés aux personnes porteuses de handicap.